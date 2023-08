Šalé o nabírání kil, sledování Messiho i pozici v Seattlu. Za koho bude hrát?

Začalo to draftem a poté slavnostním baseballovým nadhozem před třiceti tisíci diváky. Teď už to fičí na ledě. Aktuálně na srazu reprezentace do 20 let a turnaji ve Švédsku, po němž následuje odlet do Ameriky na hlavní kemp Seattle Kraken. Eduard Šalé (18) už ví, že příští sezonu stráví v zámoří, téměř jistě v kanadském juniorském celku Barrie Colts (OHL). „Ještě nejsem úplně vyspělý hráč,“ uvědomuje si v rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium.