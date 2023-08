Hauser (19) se rve o áčko Sparty: skok ke chlapům, kemp NHL posunul hlavu

V rudém dresu dostává zatím velkou důvěru. Již před startem přípravy trenér Sparty Pavel Gross potvrdil, že hodlá stavět útočníka Petra Hausera (19). Urostlý mladík má za sebou parádní sezonu, kterou vyšperkoval draftem do NHL, stříbrem z šampionátu dvacítek i 29 let očekávaným juniorským titulem okořeněným 29 body ve třinácti startech. Zvládl i maturitu. „Doufám, že průlom ještě přijde,“ řekl plzeňský rodák po výhře 4:3 v prodloužení nad Mladou Bolesaví v Poděbradech.

Označil byste parádní minulou sezonu za průlomovou?

„Nevím, jestli je to průlomový ročník, ale nejspíš byl zatím nejlepší. Doufám, že průlom ještě přijde a další sezony na to budou navazovat. Poslední sezona byla ovšem neskutečná.“

Který z dosažených úspěchů pro vás znamená nejvíc?

„Nechtěl bych vyzdvihnout pouze jednu věc a říkat, že jedno bylo lepší než druhý, ale celkově jsem hrdý na všechno. Mistrovství světa byl neskutečný zážitek, mistrovský titul také či první start za áčko. To jsou takové mé highlighty celé sezony. Všechno jsem si ohromně užil.“

29 bodů ve 13 zápasech juniorského play off se zlatou tečkou, na kterou Sparta čekala 29 let. Už jste vstřebal „ďábelské“ oslavy a uvědomil si, k jakému triumfu jste výrazně přispěl?

„Ďábelské oslavy úplně nemohly být. S kluky jsem si to hodně užil, ale nemohl jsem nějak hodně řádit. Musel jsem se ještě učit na maturitu, která naštěstí vyšla. Když jsem nyní přišel ke chlapům, určitě to pro mě byl skok, hlavně v mentálním nastavení a hokejovém nasazení. Jede se na 110 procent. Vidím extrémní profesionalismus, navíc na Spartě je to na úplně jiné úrovni, podle mě TOP v Evropě. Po příchodu z juniorky je přístup hráčů úplně jiný, každopádně jsem za to rád. Nabírám úplně jiné zkušenosti od skvělých hráčů.“

Od kterého sparťana zatím nejvíc čerpáte?

„Nechci vyjmenovávat osobnosti, ale celkově když za někým přijdu, poradí mi většina kluků a je jedno, zda jde o útočníky či obránce. Byl jsem překvapený, když za mnou sami přijeli, ale jsem za to moc rád. Míra Forman je takový mentor, hrozně fajn chlap. Samozřejmě mi radí i ostatní, on to ale dělá už od začátku.“

Nahlédl jsem očkem do NHL

Trenér Pavel Gross na začátku společné přípravy přiznal, že dostanete šanci hrát. Zřejmě potěší takové ujištění, viďte?

„Musím říct, že jsem zatím maximálně spokojený. Jsem rád, že můžu být v tomto TOP týmu. Je to pro mě i čest. Můžu se hodně zlepšovat a těší mě, že mám takovou šanci.“

Kouč také přiznal, že si s vámi hráči dlouze promlouval, chtěl vás osobně poznat. Zjistil jste, jestli máte něco společného s trenérem v osobním životě?

„Pořád mi s něčím radí. Konkrétně pan Gross je hrozně hodný, stále se mi snaží s něčím pomáhat, ale to i pan Hořava. Když něco nevím, učí mě různé fígle. Jsem rád, že se mnou komunikují. Komunikace je naprosto skvělá. Po každém tréninku se ptají, jak to jde, co bych měl zlepšit a tak.“

Předpokládám, že nyní chcete udělat další velký krok a získat si místo v áčku Sparty, viďte?

„Jo, stoprocentně. Chtěl bych tady zůstat, usadit se a probojovat se mezi velké hráče. Chci si vybojovat místo za každou cenu.“

V červenci jste se navíc zúčastnil dovednostního kempu New Jersey. Prozraďte, čím na vás tradiční oťukávací akce týmů NHL nejvíc zapůsobila?

„Byla to rozhodně super zkušenost. Jelikož jsem tam byl poprvé, zažil jsem zase něco nového. Poznával jsem hokejový svět. Měli jsme spoustu meetingů, ze kterých jsem si také něco odnesl, ať už ohledně stravy, mentální přípravy… Nahlédl jsem očkem do NHL.“

Byl jste trenéry Devils chválen, nebo jste spíš slyšel, na čem máte ještě zapracovat?

„Nějaké pochvaly určitě proběhly, ale tam vás chtějí především poznat a zlepšovat. Dávají vám rady i na později. Jedna trenérka na bruslení, se kterou budu ještě spolupracovat, mi hrozně pomáhala. Mluvil jsem také s různými skills coachy a kondičními trenéry. Všechno si to sedá k sobě, aby to bylo perfektní a mohl jsem se zlepšovat ve všem.“

Cítíte nějaký výrazný progres po kempu?

„Myslím si, že progres byl hlavně v hlavě, mém přístupu a celkovém nasazení. Řekl bych, že když jsem tam přijel, měl jsem trochu jinou mentalitu než při odjezdu. Uvědomil jsem si, že některé věci v hlavě musím pozměnit, abych se prosadil v profesionálním hokeji a mohl stíhat hráče, jako jsou třeba na Spartě. Z mladíka jsem se snad posunul k profesionálovi.“

Do Sparty jste se vydal před třemi roky z mateřské Plzně, která je pověstná výchovou a zapojováním mladých talentů mezi seniory. Tehdy jste necítil takovou důvěru v klubu? Proto jste odešel do Prahy?

„To určitě ne. V Plzni jsem s hokejem začínal a určitě mi to dalo mnoho. Byly tam dobré i špatné věci, ale rozhodně převažovaly ty dobré. Přeci jen jsem tam měl hokejové základy, ale už to chtělo nějaký impuls a prostě se osamostatnit po hokejové stránce i v životě. Musím říct, že jsem si vybral správně. Na Spartě mám nejlepší možnosti se rozvíjet.“

Probrali jsme týmy v extralize: Co každému nejvíc schází? Odvaha, klenot i střelci Video se připravuje ...

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE