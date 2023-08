Agent o Kovářově přestupu: Spousta zvratů. V United je člověk bez emocí

Letní sága kolem Matěje Kováře a jeho další budoucnosti skončila teprve před týdnem. Dovedu si představit, že jste si musel pořádně oddechnout.

„Je to obrovská úleva. Škoda, že jsme ji nemohli prožít už v Německu, kde jsme strávili tři dny a víceméně čekali, jak to dopadne. I tak jsme se ale radovali a věřili, že se to povede dokončit. Dokud to ale není stvrzené podpisy, nemáte nikdy jistotu. Zvlášť v případě takhle obrovských klubů, zejména tedy United. Nakonec jsme si radost užili až v Praze po několika dnech, kdy bylo vše definitivně potvrzeno.“

Nepřipadali jste si někdy jako v trochu zlém snu? Kovář za sebou měl životní sezonu, bez něj by Sparta titul velmi pravděpodobně nezískala. A pak přijde tohle…

(Lehce pokyvuje hlavou) „Je třeba to vnímat ve všech souvislostech. United mají neuvěřitelně složité schvalovací procesy, jde to v několika úrovních. Obrovská pyramida. Dostat se z jedné mety na druhou, než uděláte ten homerun, to trvá opravdu dlouho. Navíc je to nepředvídatelné. Jsou tam zvraty, turbulence. A ve finále stejně čekáte na to, až člověk v Americe zmáčkne zelené tlačítko.“

Zrovna v případě Kováře těch zvratů bylo opravdu spoustu.

„Musíme si uvědomit, že v té hierarchii vnímání důležitosti pro United neměl celý tento transfer ani zdaleka prioritu. Nejhorší je, že tam není ta lidská vazba.