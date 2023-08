Tragické úmrtí olympioničky (†42): Náhlá smrt během narozeninového víkendu!

V jeden moment oslavujete jubileum, kdežto v druhý už truchlíte nad nepochopitelnou ztrátou milované osoby. Přesně tato noční můra se stala rodině olympijské plavkyně Helen Smartové (†42), která nečekaně zemřela poté, co si užívala narozeninový víkend svého bratra.

Něco tak strašného byste s největší pravděpodobností nepřáli ani svému největšímu nepříteli. Poté, co teprve čtyřletá holčička Heidi upozornila v noci svého tátu Craiga, že její maminka a bývalá olympijská plavkyně Helen Smartová se nechce probudit, prožil její milovaný v noci uprostřed srpna ten nejhorší okamžik v životě. Když Craig v místnosti rozsvítil, našel bezvládné tělo své manželky.

„Byla naše štěstí. Vždy jsme na ni byli moc hrdí,“ napsal otec Helen na Facebook. Nyní na povrch vypluly detaily, co dělala účastnice LOH v Sydney jen několik hodin před svou smrtí! Nic nemělo naznačovat tomu, že se schyluje k tragédii, ba naopak. U jezera Coniston Water v Lake District na severozápadě Anglie si totiž užívala narozeninový víkend svého bratra Roba, který slavil čtyřicátiny. V pátek večer se rozhodla, že otestuje tamní jezero na paddleboardu. Navíc už se těšila, jak se s rodinou a přáteli vydá následující den na procházku do hor.

Smrt na oblíbeném místě

Ta se už ale neuskutečnila. „Byl to pro nás všechny obrovský šok. Nebylo jí špatně, takže tomu nemůžeme uvěřit. Připadá mi to jako noční můra, ze které se nemohu probudit. Nechce se mi tomu věřit,“ smutnila Nicola Hillová, Robova švagrová, v rozhovoru pro britský deník Manchester Evening News. Dále uvedla, že Helen tyto výlety k jezerům vždy vykouzlily úsměv na tváři. „Vdávala se v zátoce Low Wood Bay, půl hodiny jízdy autem odsuď. Slavili jsme tam její čtyřicátiny a taky její rozlučku se svobodou,“ dodala.

Příčina smrti je doposud neznámá. Rodina Smartové se nyní snaží vybrat dostatek finančních prostředků na to, aby mohla vytvořit památník na počest Helen. Ten by měl být na území Lake District. „Chceme, aby byl památník zde, kde to měla ráda. Vždycky jsme Helen říkali ,královna selfie´, protože se pořád fotila. Chtělo by to vybrat místo vhodné na pořízení selfie. Zároveň by bylo vhodné takové místo, kde by si mohl dotyčný člověk zavzpomínat na své nejbližší, kteří už mezi námi nejsou. Tím by tak památka na Helen žila stále dál,“ vysvětlila Nicola.

Smartová se kromě olympiády v roce 2000 účastnila také Commonwealthských her roku 1998, na kterých v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpur získala bronzovou medaili. Dojem udělala i na světovém a evropském šampionátu. Na obou akcích slavila zisk stříbrné placky. Po ukončení plavecké kariéry se z ní stala učitelka na základní škole ve Wiganu. Později povýšila, když se stala ředitelkou.