Tragická smrt volejbalové hvězdy (†18): Děsivé záběry před sebevraždou!

Ještě pár hodin před tragédií bojovala volejbalistka Julia Itumaová (†18) se spoluhráčkami o postup do finále Ligy mistryň, ale marně. Její mančaft Gorgonzola Novara podlehl Eczacibasi 0:3. V porovnání se smrtí talentované hráčky je to ale nic. Mladou sportovkyni našli bez známek života pod oknem istanbulského hotelu, v němž tým bydlel. Jednalo se o sebevraždu? To se momentálně prošetřuje. Této verzi ale dosti nahrává znepokojivý kamerový záznam!

Na nahrávce z kamery na hotelové chodbě můžeme vidět Itumaovou, jak se nejistým krokem blíží k pokoji. Poté si vedle dveří sedne a dá hlavu k nohám, přičemž to s největší pravděpodobností vypadá, že se dala do pláče.

V dalších záběrech se pomalu zvedne ze země a kouká do telefonu, zatímco vchází do pokoje. Mohla se dozvědět zprávu tak hrůzostrašnou, že se rozhodla kvůli tomu ukončit svůj mladý život? Tato otázka je momentálně obestřena záhadou. Ve hře je ale i potencionálně cizí zavinění.

Ztráta života italské volejbalistky je o to tragičtější, že měla před sebou velice nadějnou kariéru. Itumaová totiž loni společně s italskou reprezentací do 19 let vyhrála mistrovství Evropy. Ve finále proti Srbsku byla dokonce nejproduktivnější hráčkou svého mužstva. V celku Gorgonzola Novara působila první sezónu. Rodačka z Milána se narodila nigerijským rodičům, kteří ale nyní o svou milovanou dceru přišli.