Smrt půvabné olympioničky (†31): Dojemné gesto pro rodinu!

Musí prožívat chvíle hrůzy, které si většina lidí ani neumí představit. Mitchell Islam (33), někdejší krasobruslař a olympionik, znenadání přišel o svou půvabnou lásku a matku jejich malého syna Alexandru Paulovou (†31), která se stala obětí děsivé autonehody. Nyní se ale ukazuje, že široká veřejnost se rozhodla pomoct, jak jen to jde.

Za necelý půlrok to bude deset let od chvíle, co spolu soutěžili bok po boku na olympiádě v Soči. Na významné jubileum ale bude někdejší krasobruslař Mitchell Islam bohužel sám. Jeho drahá Alexandra Paulová už se totiž domů nikdy nevrátí. Zemřela 22. srpna, když neovladatelný kamion narazil v okolí stavební zóny do sedmi vozidel. Neštěstí se stalo v kanadském městečku Melancthon. V jednom z aut, do kterých kamion narazil, seděla právě Paulová a její desetiměsíční syn Charlie.

Účastnice ZOH 2014 byla po nárazu na místě mrtvá. Miminko jako zázrakem přežilo. Sice byl malý Charlie převezen do tamní nemocnice, nicméně není v ohrožení života. Při hromadné nehodě byli zraněni další tři lidé, včetně sedmašedesátiletého muže, který byl s vážnými zraněními letecky transportován do traumacentra v oblasti Toronta. Proti řidiči kamionu, jehož jméno úřady neuvedly, nebylo podle tiskové agentury The Canadian Press vzneseno žádné obvinění.

Miliony za pár dnů

Zdrcenému Mitchellovi a jeho synovi Charliemu se mezitím jejich okolí rozhodlo podat pomocnou ruku. Jak? Založili jim profil na webu GoFundMe, kde mohou lidé finančně přispívat na malinkého Charlieho. „Na Alex budou lidé vzpomínat jako na vášnivou, odhodlanou, mladou dámu, která dokázala rozzářit každou místnost, do které vstoupila,“ stojí na stránce GoFundMe. Zde vytvořili účet na pomoc Mitchellovi a Charliemu jejich přátelé. „Byla nejen milá, vzdělaná, vtipná a odhodlaná, ale především platila za stálici napříč mezinárodní krasobruslařskou komunitou. Vždyť reprezentovala Kanadu na olympijských hrách. Především si pak budeme Alex pamatovat jako milující dceru, sestru, manželku a matku Charlieho.“

Ptáte se, kolik je aktuálně na účtu peněz? Za pouhé dva dny od založení sbírky lidé darovali více než čtyři miliony korun! Jde tak vidět, že spousta jedinců má stále srdce na pravém místě. Smrt Paulové zasáhla opravdu mnoho lidí. „Budeme postrádat její radostnou osobnost a její intenzivní vášeň pro práci a rodinu. Byla laskavá, zvídavá a cílevědomá,“ uvedl pro web Barrie Today zástupce právní kanceláře Barriston Law. Paulová totiž po krasobruslařské kariéře, kterou ukončila v roce 2016, vystudovala práva a věnovala se práci obhájkyně.

Kromě účasti na ZOH zaznamenala Paulová s Islamem další úspěchy na kluzišti. Společně třeba vyhráli juniorský kanadský šampionát. Na U.S. International Figure Skating Classic a Nebelhorn Trophy se umístili na druhém místě. V roce 2021 si u oltáře řekli své „ano“. Loni se jim narodil zmiňovaný Charlie, který ovšem neměl šanci svou maminku pořádně poznat.