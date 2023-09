Slovenská atletka Vodnyánszká provokuje: Pohled pro bohy!

Slovenská naděje se stává ozdobou atletických mítinků! Devatenáctiletá skokanka do dálky Renáta Vodnyánszká se do finále na ME juniorů sice neprobojovala, ale zaujala rostoucí výkonností a svým působivým zevnějškem. Tato sympatická blondýnka se vůbec nedrží zpátky a velice ráda provokuje své fanoušky na sociálních sítích!