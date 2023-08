Chárův americký palác, trenčínská vila a kanadská dřevostavba: Takhle si žije Big Z!

Hokejový velikán se svou výškou 205 cm a hmotností okolo 113 kg budil na ledě skutečný respekt. Ty časy jsou ale dávno pryč! Zdeno Chára odložil dres s ikonickým číslem „33“ a nyní si užívá zaslouženého důchodu ve své americké vile ve městě Weston či v jedné z mnoha nemovitostí, které vlastní. Prohlédněte si jeho luxusní obydlí!

Bývalý elitní obránce, vítěz Stanley Cupu 2011 a kapitán „medvědů“ i slovenské hokejové reprezentace se usadil s rodinou v malebném městečku Weston, které se nachází západně od Bostonu přibližně 45 minut jízdy autem. Tady si užívá svého přepychového paláce, do jehož útrob nechal nakouknout širokou veřejnost při svém rozloučení s fanoušky Boston Bruins v rámci klubového pořadu Behind The B. Součástí prostorného sídla je moderní kuchyně a jídelna, koupelna i posilovna a celý objekt obklopuje obří zahrada s útulnou terasou a krbem.

Ani zdaleka však nejde o jedinou nemovitost Zdena Cháry, neboť během kariéry získal licenci realitního makléře. Má tedy hned dva byty v Bostonu a další domy na Floridě v Longboat Key a u New Yorku

Pochopitelně i ve své domovině má kde složit hlavu! V Trenčíně v ulici Pod Brezinou má bytový podíl s několika podlažími, kde vlastní hned několik parádních apartmánů. Za zmínku rovněž stojí jeho skvostná chata v obci Veľká Lomnica, která byla postavena z luxusního dřeva z kanadských boreálních lesů.

Rozhodně tedy nešlo o nic levného, avšak Big Z si to může v klidu dovolit! Vždyť nejen hokejem, ale i mnohými podnikatelskými aktivitami již vydělal neskutečný balík. Například renomovaný magazín Forbes ho zařadil do žebříčku nejbohatších Slováků s majetkem ve výši okolo 90 milionů eur, což činí v přepočtu více než 2,16 miliardy korun. Urostlý bek tak opravdu „nemusí obracet každičký cent“ a může si užívat své nemalé bohatství až do aleluja.