Křehká krása a těžké železo: České vzpěračky nafotily akty do charitativního kalendáře

Chtějí ukázat, že nejsou žádná monstra. Kalendář českých vzpěraček představuje spojení křehké krásy s těžkým železem. A protože je jubilejní, sportovkyně se neváhaly svléknout donaha.

„S myšlenkou nafotit do charitativního kalendáře akty jsem si pohrávala asi pět let. A když má teď desáté výročí, tak jsem si řekla, že je pro to ta správná doba,“ řekla Blesku vzpěračka a mistryně světa v judu Julie Švecová (39) z Vilémova na Olomoucku. Focení se během léta účastnilo dvanáct sportovkyň z celého Česka.

Na dotaz, jak moc bylo těžké je přemluvit, aby se svlékly, Julie, která se sama postavila v rouše Evině před objektiv, vysvětlila: „Každá máme hranici stydlivosti někde jinde. Jsou vzpěračky, které se odmítly fotit i oblečené, a na druhé straně ty, u kterých jsem dopředu věděla, že do aktů půjdou.“

Víte, že…

Vytištěno jich bylo 500 a k volnému prodeji zbývá už jen 200. Objednat se dají ZDE.

Pomůžou potřebným

Kalendáře českých vzpěraček jsou dobročinné a nejinak tomu bude i letos. „Část jich je určena do dražby, jejíž výtěžek půjde na charitu,“ uvedla Švecová a dodala: „Další peníze, opět na pomoc potřebných, hodláme získat prodejem kalendářů, které budou podepsány všemi modelkami.“

I v barvě…

Vedle černobílých aktů pro kalendář nafotily i několik barevných fotografií. „Některé šly do dražby a některé přidávám ke kalendářům jako dárek,“ prozradila Julie Švecová.