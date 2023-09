Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů Gerard Piqué (36) si užívá léto po boku své přítelkyně Clary Chia Martiové (24). Pár, který je poslední měsíce pod palbou velké kritiky, byl spatřen v Chorvatsku na luxusní jachtě. V jejím okolí se pak světový šampión bavil na paddleboardu společně se svou novou láskou.

Vypadá to, že bývalý kapitán Barcelony na svou ex už dočista zapomněl. Po boku své o dvanáct let mladší přítelkyně vypadá šťastně a to, že splní, co jí na očích vidí. Mimo jiné si ji nastěhoval do domu, který dřív sdílel právě s Shakirou. Nezastavila ho v tom ani skutečnost, že na stejném místě prožila exotická zpěvačka své těhotenství, při kterém čekala jejich společného potomka.

Nyní je však jejich vztah u konce a Piqué si volný čas užívá ve společnosti Clary. Momentálně se nachází u pobřeží Chorvatska, kde přebývají na luxusní jachtě. Pár byl spatřen, jak se oddává vodním hrátkám a brouzdá mořem na modrém paddleboardu. Následně si oba nasadili brýle a rozhodli se vyzkoušet potápění.

Po těchto náročných fyzických aktivitách se zamilovaná dvojice zabalila do ručníku a pod slunečními paprsky si vychutnávala jídlo a krásný výhled z lodi.

Legendární stoper se svou partnerkou jsou sice v očích veřejnosti za černé ovce poté, co se provalilo, že Gerard Shakiru s mladou Clarou podváděl, ale evidentně ani občasná nepřejícnost a opovržlivé pohledy ze strany veřejnosti jejich silnou lásku nezlomí...