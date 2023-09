Stránský o bitvách s Čechy i finštině, probral extraligu: Zajeďte do Lakatoše!

Ambiciózní Pardubice na jejich půdě Ilves porazil 3:1. V pátek hostí Třinec, v neděli Vítkovice. „Těším se moc,“ hlásí Stránský, který má z úvodních duelů 5 bodů (1+4). První Dominik Lakatoš z Vítkovic má bilanci 3+2. „Hlavně na Vítkovice, je to můj domovský klub, kde jsem vyrůstal. Pořád je to specifické.“

Máte ještě v ostravském týmu nějaké známé parťáky?

„Už jich tam moc není, poměnilo se to. S Lakym se známe dlouho a teď přemýšlím... Ještě s Bukym (Bukartsem) jsem hrával. No, moc jich tam už není.“

Připravujete si něco na Lakatoše?

(usměje se) „On je horká hlava. Nic speciálního na něj nemám, tohle není úplně moje práce. Abych někoho provokoval. Možná, když bude čas, ho trošku popíchnu. Spíš asi řeknu klukům, ať do něj trochu víc zajedou. Že by se mohl nechat vyprovokovat.“

Díval jste se na kanadské bodování CHL?

„Jo, jo. Vtipné, že jsme tam s Lakym (3+2) dva Češi na prvních místech. On každý rok potvrzuje, že má začátky dobré. Vždycky vystřelí, góly dávat umí. I je připravovat, nadprůměrný hráč. Dalo se čekat, že bude v popředí bodování. Dobře pro Vítkovice, že se mu takto daří. I já jsem rád, že mi to v Bolzanu napadalo, bylo to trošku bláznivé, ovšem pro sebevědomí super. Neřeším to extra, přece jenom, ostrá ligová sezona teprve začne. Tam bude důležité, aby se dařilo. Doufám, že proti Třinci i Vítkovicím nějaké body přidám.“

Pardubice jste porazili 3:1, cenný skalp?

„Samozřejmě. Hned jsem říkal trenérům i klukům, že Pardubice jsou top klub v Česku. Se Spartou teď asi nejvíc. Věděl jsem, že pan Varaďa tam bude chtít hrát podobný styl jako v Třinci, nic jednoduchého. To se potvrdilo. Hráli jsme velmi dobře, napadali, měli s tím velké problémy.“

Zmínil jste Spartu. Budou v lize nahoře i Třinec a Vítkovice?

„Určitě. Třinec posílil, má dobrou obranu. Přišli Kundrátek, Nedomlel, Polášek - silná a vysoká obrana, zase bude nepříjemný. Do útoku přišel Pánik, zůstali Růžička, Nestrašil, všichni tahouni. Oceláři zase budou top čtyři, to je můj tip. I Sparta hodně posílila, Filip Chlapík vyhrál pár roků zpátky bodování. Jsem na extraligu zvědavý, budu ji sledovat, bude letos kvalitní.“

I Vítkovice se udrží na špici?

„Jednoznačně. Udrželi kádr skoro celý, přišli Percy, Káňa, to jsou posily. Hodně bude záležet na gólmanech. Machovský i Klimeš jsou kvalitní, ale nahradit Aleše Stezku nebude jen tak. Když oba budou chytat dobře, budou Vítkovice zase nahoře.“

Je vidět, že si o lize i po odchodu držíte solidní přehled. Baví vás to?

„Baví, ligu sleduju pořád. Dennodenně čtu iSport.cz, dívám se, co se děje nového. Zajímá mě to. Když člověk hokej hraje, měl by mít přehled a zajímat se. Často se rád dívám i na zápasy.“

Třinec vás na jaře s Litvínovem vyřadil v předkole play off. Ještě vás to budí ze snů, nebo je zapomenuto?

„Ne, že by mě to v noci budilo, ale štvalo mě to ze začátku hodně. Myslím, že nějaká šance byla, odehráli jsme slušné zápasy. Ale asi to bylo maximum. Začátek sezony jsme měli špatný, pak to bylo nahoru dolů, až na konci jsme udělali šňůru, která nás vystřelila do play off a klidných vod. Chtěli jsme dál, ale Třinec ukázal, že play off prostě umí hrát. My jsme je nastartovali k titulu.“

O přestupu do Ilvesu jste měl jasno, nebo jste řešil víc nabídek?

„Už během sezony mě agent kontaktoval, že Ilves má velký zájem a jestli by mě zajímalo se do Finska vrátit. Do top klubu. Chvíli jsem zvažoval, pak jsem si řekl - jo. Že chci být v top klubu a udělat nějaký týmový úspěch. Ilves na to má. Jiné možnosti jsem neměl, jen zůstat v Litvínově. Ovšem s Finy jsme se dohodli rychle a nic víc jsem neřešil.“

Je znát, že jsou ambicióznější než Jukurit, kde jste hrál v letech 2020 až 2022?

„Ano, do Jukuritu jsem se šel osobně zlepšit, poznat jinou kulturu, tréninky. Abych se zlepšil jako hráč i člověk. Tohle je o úroveň až o dvě výš. Top klub v Evropě.“

Zvyšuje se tím i tlak?

„Tlak bude. Loni chtěli do finále, ale nepovedlo se, byli zklamaní. Těším se, protože vím, že máme silný tým. A věřím, že budeme hrát nahoře. Musíme hrát nahoře.“

Budou vám dvě předešlé sezony ve Finsku k duhu?

„Určitě, věděl jsem, do čeho jdu. Kultura, liga, mentalita. Není to tak odstřelené, jako když jsem šel jako mladý kluk z Česka do Kanady. To byl úplně jiný svět, Finsko je v pohodě. Předešlé angažmá mi pomohlo, znám stadiony, protihráče si pamatuju. Jedině plus.“

Řeč už jste pobral?

„Nepobral. Nějaká slovíčka, pár hokejových frází, ale finština je těžká. A když člověk nemá motivaci, že by tady chtěl zůstat celý život, což nemám, tak se mu moc ani učit nechce. Nicméně trenér mluví finsky, takže aspoň nějaké hokejové základy mít musím, ať mi to pořád nemusí někdo překládat.“

V klubu je solidní „česká mafie“, to vás moc nepřinutí se jazyk učit, ne?

„Právě. (usmívá se) Je nás tu hodně a slyším v kabině víc češtiny než finštiny. A slyšet nás je.“

Jaká by měla být vaše týmová role?

„Asi stěžejní. Máme hodně vyrovnaný mančaft, tři lajny kvalitní. I ve čtvrté jsou kvalitní hráči, i když jsou víc dělníci. Budu hrát na přesilovce, trenér říkal, že mi prostor dá. Takže je teď jenom na mně, abych si pozici udržel.“