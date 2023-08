Drsný krok Piquého: Nastěhoval milenku na místo, které je pro Shakiru srdcová záležitost!

Vztah bývalého fotbalového obránce Gerarda Piquého (36) a jeho nové lásky Clary Chii Martiové (24) nejspíš jen vzkvetá! Pár se spolu přestěhoval do nového domu. A nová partnerka někdejší opory Barcelony ukázala, že má pořádně hroší kůži! Dům totiž v minulosti obývala Piquého bývalka Shakira (46), pro kterou jde o velice intimní místo!

Gerard Piqué je poslední měsíce středem pozornosti všech světových médií. Po rozchodu s kolumbijskou zpěvačkou Shakirou se jeho směrem zvedla vlna kritiky, kvůli kontroverzním životním rozhodnutím.

Tím posledním, které vyvolalo nepokoje mezi fanoušky je nastěhování své nové přítelkyně do jeho domu ve městě Cambrils, které je přibližně sto kilometrů od centra Barcelony. Tento dům však sloužil také matce svých dvou dětí, která v něm žila poté, co se za ním v roce 2012 přestěhovala do Katalánska. A obývala jej také v průběhu prvního těhotenství.

„V roce 2012 byly pořízeny fotografie Shakiry, jak právě z tohoto místa odjíždí těhotná do nemocnice a následně se do něj po porodu vrací. To také znamená, že to byl její první domov v Barceloně,“ uvedl novinář Pepe de Real.

Ten také uvedl, že byl tento dům pro slavný pár rájem na zemi hlavně z toho důvodu, že oběma poskytoval soukromí díky své větší vzdálenosti od moře. Dále zdůraznil, že Piqué v něm nehodlá se svou novou přítelkyní žít, ale spíše ho využívat na letní dovolené.

Údajně se šestatřicetiletý podnikatel a filantrop rozhodl udělat tento krok poté, co si jeho sousedé v minulém domě ve Vanitatis stěžovali na časté večírky se spoustou hostů na zahradě a terase. Z neznámých zdrojů také pronikly informace, že „touha Piquého vést i v pokročilém věku mladický život se neslučoval s názory Shakiry, která chtěla žít spořádaný a rodinný život".

Ta už se teď na místo, kde prožila své první okamžiky v Barceloně a také magické chvíle prvního těhotenství, jen tak nevrátí.