Nároďák šéftrenéra Šilhavého probendil dva body s Albánií: To neděláš dobře, Jaroslave!

Sázka na bezpečnost, kterou byl mančaft nebezpečný sám sobě. Totální absence odvahy, střídání na draka. Kvalifikační duel s Albánií (1:1) se šéftrenérovi Jaroslavu Šilhavému (61) ani trochu nepovedl. Takhle vysvětlil své tahy, jimiž podle fanoušků s Albánci totálně prokaučoval.

Prokaučovaný zápas

Trenére, proč šel dolů hodně aktivní Václav Černý?

„Chtěli jsme ten tým okysličit. jsme na lavičce kvalitu, další útočníky, kteří čekali na svoji šanci. Hlavně silovější a gólovější kluky. Takže z tohoto pohledu jsme se rozhodli pro ta střídání, která tam byla.“

Alex Král se v zápase soužil, přesto ho odehrál celý. Zvažoval jste jeho střídání?

„Střídali jsme jinak, v závěru jsme vyndali jednoho stopera z čistě taktických důvodů, chtěli jsme do zápasu dostat podhrot. Nepřišlo mi, že by Alex hrál vyloženě špatně. Udělal chybu před gólem, ale to se stává.“

Je remíza s Albánií komplikace v boji o postup na Euro?

„Bohužel máme jen jeden bod, ale kvalifikace jede dál. Albánie příště hraje s Polskem, my jedeme do Albánie potom, to taky může o lecčems napovědět. Ztráta to je. Škoda, že jsme si neudělali výhodu.“

Gesta a výrazy zmaru. Jaroslav Šilhavý si remízu a výkon týmu v duelu s Albánií za trenérský rámeček nedá. • Foto Pavel Mazáč / Sport

Zaskočený? Jak to?

„Také jsem z toho byl zaskočený. Přitom jsme věděli, o co jde, že nás čeká ve skupině hodně důležitý zápas. Vstoupili jsme do něj nervózně, bez pohybu, sváděli jsme málo soubojů,“ pronesl Šilhavý o příšerné první půli. Je ale jeho prací, aby hráčům před cestou na hřiště vysvětlil, že se to tam samo neudělá!

Chudák Král

Kudrnáč Alex Král (25) odehrál děsný první poločas. Byl sám ze sebe nešťastný jako šafářův dvoreček, spáchal kiks před inkasovanou brankou, a přesto ho trenér nechal trápit v Edenu až do konce.

Nepotřeboval hlavu?

Když měly šestnáctku soupeře v závěru křižovat centry, aby se povedlo skórovat, světe, div se, Šilhavý sundal nejnebezpečnějšího hlavičkáře Ladislava Krejčího (24) – snad jediného, který se před bránou Albánců dostal ze vzduchu do šance.

Zatmění s Černým

Křídelník z Wolfsburgu Václav Černý (24) byl nejlepší na place. Běhal, dal gól, motal Albáncům hlavy. Proč ho kouč vystřídal už v 71. minutě, to je snad větší záhada, než zmizení lodí v Bermudském trojúhelníku. Naštvaně vypadal i sám Vašek. „Nejsem nas*aný na nikoho, jen na sebe!“ řekl plejer, fandové to ale vidí jinak.

Zrovna tihle dva!

Na sklonku utkání přišli do hry Adam Hložek (21) a Václav Jurečka (29). Ani jeden z nich nemá v klubu fazonu a podle toho to dopadlo. Žádné oživení, natož nějaký nápor nepřinesli. Jen střelu hvězdičky z Leverkusenu někam do nebes...