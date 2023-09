Blíží se Šilhavého konec? Názory expertů se liší. Na ME ještě nejsme

Video se připravuje ... Další tryzna, kterou musel český fotbalový fanoušek překousnout. Že remizujete s Albánií? To se může stát. Už dávno nejde o trpaslíka na zeleném pažitu. Problém je jinde. „Neviděl jsem žádný jednoznačný plán, kterým chceme Albánii přehrát,“ říká někdejší záložník Zdeněk Folprecht a kouč Václav Kotal přitakává. „Překvapilo mě, že jsme nedokázali reagovat na rychlou kombinaci, což jsme u Albánie měli vědět.“

Zdeněk Folprecht Bývalý záložník Liberce a někdejší mládežnický reprezentant Co říkáte na střídání Jaroslava Šilhavého v zápase s Albánií?

„Že jde Vašek Černý jako první hráč dolů, je chyba. Ani vysvětlení trenéra po zápase mi moc nedávalo smysl. Jasně, chtěl tam dostat jiné hráče, ale vždycky to jde vymyslet lépe. V 86. minutě šel dolů Krejčí, přitom je silný při standardkách. Šanci měl podle mě dostat Michal Sadílek ve středu pole, když ten zápas evidentně od začátku moc nesedl Královi.“ V čem byla největší taktická chyba z českého hlediska?

„Neviděl jsem žádný jednoznačný plán, kterým chceme Albánii přehrát. Spoléhali jsme na tu trojku nahoře, že něco vymyslí, ale systémově tam moc věcí k vidění podle mě nebylo. Navíc jsme neměli dobré napadání.“ Má stále Šilhavý reprezentaci co nabídnout?

„Díky relativně příznivému losu bychom měli na ME postoupit a pak uvidíme, jak to dopadne na EURO. Fotbalová veřejnost už každopádně volá po nějakém, řekněme, progresivnějším trenérovi a myslím si, že časem k té výměně dojde. A stane se tak asi dříve než později.“

Miroslav Jirkal Fotbalový expert Co říkáte na střídání Jaroslava Šilhavého v zápase s Albánií?

„Trenér chtěl dát týmu novou útočnou energii, potřebovali jsme dát gól. Rozuměl jsem tomu, ale úplně to nevyšlo. Noví hráči se nestačili rozkoukat, protože Albánci hráli dobře v obraně, bránili natěsno, do těla a na to potřebujete určitý čas, abyste se do toho dostali.“ V čem byla největší taktická chyba zápasu z českého hlediska?

„V první půli jsme měli problém s útočným presinkem soupeře, Albánci přiváděli obránce do úzkých a přechod nebyl dobrý. Podle mě jsme měli zlepšit pohyb, zrychlit hru a nabídka měla být včasnější. Kolikrát jsme řešili riskantně hodně situací vzadu a přicházeli o míč.“ Má stále Šilhavý reprezentaci co nabídnout?

„Myslím, že parta se tvořila dlouho a má za sebou hodně úspěšných zápasů. Nevidím důvod, proč by neměl pokračovat a proč by se to mělo řešit. Je tam velká symbióza hráči-trenér. Toho prvku pak využívají a myslím, že nám ještě v příštích zápasech ukážou, že tým včetně trenérů pracuje velmi dobře.“