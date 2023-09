Nechutný skandál: Olympijský vítěz předstíral nádor na mozku! Proč?

Ve světě jezdectví je známý nejen svými skvělými výkony, ale také skandály, které ho provázely po celou kariéru. Nyní to ale bývalý parkurista Eric Lamaze (55) opravdu přepískl. Přišlo se na to, že zlatý olympionik předstíral nádor na mozku! Proč se k něčemu tak odpornému vlastně uchýlil?

Dlouhých šest let. Taková doba uplynula od momentu, kdy měli doktoři slavnému kanadskému jezdci Ericu Lamazeovi diagnostikovat nádor na mozku. Parkurista, který před patnácti lety získal zlatou medaili na olympiádě v Pekingu, zveřejnil hrůzostrašnou zprávu v roce 2019. Kvůli „léčbě“ se opakovaně neúčastnil závodů, až nakonec loni v dubnu ukončil kariéru. Nyní ale přišel velice nechutný zvrat.

Lamaze si totiž podle Nejvyššího soudu v kanadské provincii Ontario zdrcující diagnózu vymyslel! Kanadský časopis Horse Sport uvedl, že v údajných důkazech o jeho nemoci byly odhaleny nesrovnalosti. Proč tedy tuto odpudivou šaškárnu vlastně podstupoval? Kvůli soudnímu sporu, který se s Lamazem táhne dlouhých 13 let. Konkrétně jde o to, že elitní jezdec měl zfalšovat zdravotní dokumenty koní, které měl prodat za více než 12 milionů korun. Ke zfalšování došlo proto, aby celý proces protáhl na co nejdelší dobu.

Lékařskou zprávu o Lamazeově nemoci sepsal nejmenovaný neurochirurg na klinice v Bruselu. Proč na to tedy kanadští doktoři nepřišli? Zpráva byla totiž napsána v holandštině, tedy jazyce, kterému zámořští lékaři nerozuměli. Konečný důkaz o podvodu přinesl až soukromý detektiv, který s dotyčným neurochirurgem z Belgie mluvil. Doktor následně učinil písemné prohlášení, že dokumenty o Lamazeově nemoci nejsou pravdivé.

Simuloval i rakovinu hrtanu

„Pan Lamaze se pokusil podvést soud tím, že předložil tři padělané dopisy, které falešně vydával za lékařské zprávy o jeho špatném zdravotním stavu,“ uvedl kanadský soudce v oficiálním prohlášení. To ale není jediná špinavost, které se měl jezdec dopustit. Mimo to měl od letošního března předstírat ještě rakovinu hrtanu! „Jako by tento podvod nebyl dostatečně skandální, pan Lamaze předstíral také smrtelnou rakovinu, což byla urážka pro všechny trpící touto zákeřnou nemocí. Udělal to jen proto, aby se vyhnul »dni zúčtování« v případu, který byl zahájen před více než deseti lety, ale dosud se nevyřešil,“ doplnil soudce.

Úspěšnému závodníkovi již bylo nařízeno zaplatit bezmála 740 tisíc korun na pokrytí nákladů druhé strany za žádost o odročení. S Lamazem navíc ukončil spolupráci jeho dlouholetý obhájce Tim Danson. Pro rodáka z Montrealu to ani zdaleka není první skandál. V roce 1996 přišel o olympiádu kvůli pozitivnímu testu na kokain. O čtyři roky později měl pro změnu pozitivní trest na efedrin, přičemž poté byl podruhé pozitivně testován na kokain. Nynější kauza jen dokazuje, že Lamaze se ze svých chyb nepoučil.