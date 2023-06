Ve svém věku nejlepší. Český talent si zahrál s idolem a vyhlíží grandslamy

Český mužský tenis má novou hvězdu. Boduje zatím na úrovni turnajů kategorie challenger, zarputile však dláždí cestu výš. Jakub Menšík je v 17 letech nadosah světové dvoustovky, nikdo mladší nad ním není. „Jde to nad plán. Jsem moc rád a je to motivace do druhé půlky sezony,“ spokojeně přikyvoval. Prostějovský rodák má z letošního jara na kontě první titul a taky si minulý víkend zahrál s idolem Tomášem Berdychem.