Vrána musel zpátky do práce, ale… Synovi prodloužila prázdniny Ogrodníková!

Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková (33) často dokazuje na sociálních sítích střípky ze soukromí, jehož součástí je samozřejmě i její přítel Petr Vrána (38) a jeho syn Leo ( 8). Zažili už spolu mnoho srandy a dobrodružství, tentokrát vzala atletka nevlastního syna na dovolenou do Itálie. Tam tráví společně fůru času vodními radovánkami a společným relaxem.

Předloni v březnu zažíval velmi kruté období. Rodina Petra Vrány (38) se musela vyrovnat s tragickým odchodem jeho ženy Lindsay a třinecký hokejista zbyl na výchovu syna Lea sám až do chvíle, než si padl do oka s oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou (33). Česká atletka vztahem s Vránou automaticky přijala také ne vždy snadnou roli nevlastní mámy, která musí najít rovnováhu mezi kamarádstvím a přirozenou autoritou. Jak se ale zdá, se synem třineckého kapitána si Ogrodníková padla do oka!

„To, že jsem potkala Peťu s dítětem, byla výhra. Nejenom, že jsem našla skvělého partnera, ale měla jsem rovnou i syna,“ vysvětlovala kdysi Ogrodníková. Ta podle svých slov nikdy nechtěla nahradit pravou matku chlapce, kdy nemá problém mu cokoliv o tom povědět či mu něco vysvětlit. „Já už jsem Leovi na začátku řekla, že nikdy jeho máma nebudu. Tu měl jen jednu,“ řekla pro O2 TV v pořadu Česká ulička Michala Hrdličky.

Ogrodníková se synem známého hokejisty tráví mnoho času. Například společně navštívili vítězný finálový duel Třince a rovněž oslavili jeho 8. narozeniny návštěvou Knihy džunglí a zastávkou v oblíbené restauraci.

V nepřítomnosti Petra Vrány, který má na startu extraligy klubové povinnosti, si společně užívají v Itálii dováděním na pláži, potápěním v bazénu i blbnutím pod pergolou. Zatímco atletka pohodlně relaxovala s nohama nahoře, Leo se věnoval kreslení.

Vicemistryně Evropy z roku 2018 po nemoci a zranění žeber hodila na letošním šampionátu v Budapešti pouze 54,59 m (osobní rekord Ogrodníkové je 67,40 m), což znamená, že po celé dekádě bude česká oštěpařka chybět ve finále MS. A jelikož má ostravská rodačka co napravovat, tak nepodcenila přípravu ani na italské dovolené a zašla si zde do posilovny. Ráda by pak stihla ještě dvě olympiády. Vyplatí se usměvavé blondýnce toto úsilí?