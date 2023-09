Tituly jsou jako droga! Růžička o vítězné nátuře i rýpanci od Rulíka

Šest extraligových titulů, z nich pět s Třincem. K tomu 329 gólů. Naposledy ovládl jako první hráč v historii bodování základní části i play off. A to všechno ve 37 letech. Martin Růžička je ikonou extraligy, v níž už odkroutil patnáct sezon. V obsáhlém rozhovoru se snaží pojmenovat tajemství úspěchu Ocelářů i toho svého. Jak piluje střelu, studuje brankáře, a proč na PlayStationu funguje spíš jako zdravotník.

Třinecký kolos vyhrál počtvrté v řadě. Jakmile se dostane do svého play off módu, soupeři jsou z něj zoufalí. Až tak, že si do něj veřejně rýpnul i nový reprezentační kouč Radim Rulík.

„Máme rádi, když vidíme, že jsou na nás ostatní týmy naštvané. Děláme něco dobře,“ s úsměvem to komentuje Martin Růžička, jenž nepolevuje. Naopak. V sezoně 2012/13 ovládl bodování soutěže se stále platným rekordem (83 bodů), o deset let později triumf zopakoval.

Je vidina dalšího titulu to, co vás žene dopředu?

„Je to jako droga. A určitě to funguje i jako motivace. Víme, jak chutná vítězství. A člověk chce další a další… Moc rádi bychom to zopakovali. Zažít opět vítězné pocity. Máme sérii, která tady dlouho nebyla, naposledy u Vsetína, takže si toho moc vážíme. Něco jsme tady vybudovali, ale zároveň do toho jdeme s pokorou. Zůstáváme pracovití a hladoví.“

Ondřej Kratěna osm titulů. Jiří Dopita sedm. Tušíte, kam tím mířím?

„To nějak souvisí se mnou?“ (smích)

Vy jich máte šest. I tahle meta vás láká?

„Samozřejmě by bylo krásný, kdyby se to povedlo. Ale nesmíme zapomenout, že mně je sedmatřicet, navíc tituly se nevyhrávají často.“

O tom by se ve vašem případě dalo polemizovat.

„My teď máme sice nějakou šňůru, ale je za tím spousta práce a detailů. Rozhodně to nepřichází samo. Tak daleko nekoukám, mě teď zajímá hlavně náš tým. Osobní rekordy jdou stranou. Každopádně by bylo krásné, kdybych se dostal do takové společnosti, kde jsou Ondra Kratěna i Jirka Dopita. Když jsem začínal, ani ve snu by mě nenapadlo něco takového. Věřím, že mám před sebou ještě pár let. Uvidíme, jak to dopadne.“

Vy jste Kratěnu zažil na Spartě, když jste s ní v roce 2006 vyhrál první titul. Jak na vás působil?

„Když se na to podívám zpětně, s nadhledem, Krtek byl vyloženě vítězný typ. Poctivý, zásadový hráč. Na ledě i v kabině byl skvělý. Zblízka jsem viděl, jak se chová nejenom on, ale i další lídři. Jak už jsem zmínil. Prostě vítězné typy.“

S Dopitou jste hráli společně tři sezony ve Znojmě předtím, než jste přišel do Třince. Jaký byl?

„Dokonce jsme dlouho hráli spolu v jednom útoku, ještě pod trenérem Hořavou. Byla to pro mě ohromná škola. Byl to také jeden z těch hráčů, kteří dobře vědí, co se musí udělat pro úspěch. Ne náhodou toho tolik vyhrál. Nejen v lize, ale i v reprezentaci. Také byl zásadový, poctivý, snažil se ostatní hráče posunout.“

Co dalšího si vybavíte?

„Sledoval jsem ho na ledě, ale i mimo něj. Jak