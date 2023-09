Záruba o lize na ČT: Byli jsme vyřazení už na startu. Vrcholem domácí MS

Opět vypukne monstrózní seriál hokejových přenosů, který vyvrcholí na jaře extraligovým play off. ČT sport po letech dominance upozadil nástup placených kanálů. Do soutěže s komerčními stanicemi se ani pouštět nemohla, její pořady nesmí ze zákona být zpoplatněny. „Získali jsme, co jsme chtěli,“ tvrdí šéfkomentátor Robert Záruba. Na veřejnoprávní televizi diváci uvidí z nejvyšší soutěže vždy jeden nedělní zápas, pokračují i pravidelné sestřihy a magazíny Buly.

O2 TV se coby hlavní vysílatel chystá dělat přímé přenosy ze všech utkání, ČT má jeden zápas týdně. Vnímáte to jako ústup?

„Zase taková změna to není, směřovalo se k tomu. Nemáme o moc míň zápasů, než jsme měli v posledním rozdělení. V základní části jsme vysílali v neděli a úterý, kterých bylo, tuším, za celou dobu sedm. Poslední rozdělení bylo mírně ve prospěch O2 TV. Teď se to zvýraznilo tím, že do balíčku placené televize byly zařazeny všechny zápasy kromě nedělních. Přišli jsme jen o úterý, které nebylo úplně nejsledovanějším dnem, žádná sportovní řachanda.“

Co dalšího z extraligy chystáte?

„Kromě Buly hokej živě mámě povinnost vyrobit souhrn z každého dalšího kola. Jak z úterý, tak z pátku. V počtu Magazínů Buly jsme na tom tedy stejně. Jen Buly hokej živě se bude vysílat v neděli a magazín v úterý a v pátek.“

Víc jste si vybojovat nemohli?

„BPA (marketingový partner extraligy) stanovila výběrové řízení a rozdělila zápasy a hrací dny včetně práv a povinností do balíčků. První byl placený a tam si to vysoutěžila O2 TV. My jsme do toho jít ani nemohli, Česká televize není ze zákona PayTV. V našem případě nejde dát za obsah další poplatek. Nemohli jsme s nimi soutěžit, byli jsme vyřazení už na startu. Mohli jsme soutěžit pouze o balíček free-to-air, o který měly zájem další televize. Získali jsme, co jsme chtěli a z toho vyplývá jedno nedělní utkání a povinnost vyrobit sestřihy ze všech dalších kol mimo neděli.“

Proč se zápas na ČT sport bude nazývat Utkání týdne?

„Protože ho máme jednou týdně a snažíme se vždycky vybrat nejlepší duel z nedělního programu. Neděle byla daná od začátku. Tak to stanovila BPA, bylo to dané od začátku. My jsme to tak museli přijmout, na výběr jsme neměli.“

Studia na ČT sport byla hodně odborná. Na jednu stranu se z nich nedá dělat kabaret, nicméně chystáte se je pojmout i trochu jinak?

„Dělají je experti, ale snažíme se u toho i bavit a občas vypadne nějaká zábavná scénka. Třeba když ve studiu k zahájení extraligy při debatě David Pospíšil nechtěl Petra Hubáčka vůbec pustit ke slovu. Ale tyhle věci vznikají živelně, nejde o nic připraveného. Děláme to odlehčeně, ale ne úplně tak, že bychom se snažili dělat legraci za každou cenu. Ani nezveme hosty, kteří by ji třeba dělat mohli. Nejedná se o magazín, nýbrž souhrn zápasů pro lidi, kteří chtějí dostat přehled, co se v daném kole odehrálo, a tady to najdou. Forma se dá udělat líp, měnit, ale to už je otázka peněz.“

Co budete vysílat dál?

„Na můj vkus se všechno projednávalo dost pozdě. V téhle překotné době to ale tak nefunguje. Svaz se odtrhnul od BPA, tedy ukončil spolupráci, projednávají si to sami a šlo to pomalu, stejně jako výběrové řízení BPA. Finalizace smluv a všeho se vleče. Co víme určitě, že máme v plánu vysílat deset soutěží. Jedna z nich je extraliga a druhá play off extraligy, byť trochu ořezané.“

ANKETA

Které další soutěže budete vysílat?

„Euro Hockey Tour, které bude zajímavé od začátku, protože přišel nový trenér a bude se tvořit jádro pro mistrovství světa. Chceme vysílat Chance ligu, kde vybereme jedno Utkání měsíce. A v každém kole obsadíme jeden zápas naší dvojicí komentátorů. Pořád to bude vysílat Hokejka TV, jen zápas dáme k nám na ČT Sport Plus. Pak chceme vyzkoušet univerzitní hokej, což je fakt fenomén naší doby, přitom trochu opomíjený. Po reportážích, které jsme vysílali, zkusíme, jestli to unese televizní utkání. Chystáme se na Spengler Cup s Pardubicemi a mistrovství světa juniorů. V plánu máme mezinárodní parahokejový turnaj v Ostravě, který má velmi zajímavé obsazení, mistrovství světa žen a vrcholným finále bude mistrovství světa v Praze a Ostravě, kde chystáme největší program, jaký jsme kdy měli.“

Co juniorská extraliga? Není lepší než univerzitní soutěž?

„Přesně tak. Navrhoval jsem, abychom jí dali do programu, vzdor odchodům může být jako soutěž zajímavá. Ale tím, že se všechno řešilo do poslední chvíle před startem, neměli jsme tolik času probrat dál juniorskou extraligu. V plánu to však pořád máme.“

Nicméně sám jste tweetoval, že odchody hráčů a rozšířením juniorka ztratila.

„Ano, mohla to být exkluzivní soutěž. Rozšíření na kvalitu nemusí mít drastický vliv, ale nějaký mít bude. Navíc je trochu problém důvěryhodnosti. Napřed se tvrdí, že se extraliga musí zužovat, a jakmile se tak stane, za rok se zase rozšíří. Ale pořád navzdory tomu může být kvalitní soutěží. Výhledově je pro nás zajímavá, rostou v ní hráči jako Adam Benák anebo Adam Jiříček.“

V neděli vykopnete zápasem Třince proti Spartě. Začnete ve stejném obsazení?

„Začali jsme vlastně už středečním prvním Buly k zahájení extraligy, pokračujeme v pátek souhrnem kola, jak jsou diváci zvyklí. Snažíme se u toho moc netlachat, má to švih a spád. V neděli vysíláme živě utkání Třinec – Sparta s vyvěšováním mistrovské vlajky.“

Změnila se nějak sestava expertů?

„Ano, ale s novým jménem musíme počkat. Dotyčný s námi ještě nemůže pracovat, objeví se v listopadu nebo prosinci. Martin Procházka, který dlouho stíhal dvě koleje, Český rozhlas a Českou televizi, se rozhodl, že bude pokračovat v Českém rozhlase. V dobrém jsme se rozešli a kdykoli má možnost k nám zase přijít.“