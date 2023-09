Nálož hokeje na O2 TV. Homolka: Máme víru i pokoru. Proč cítí respekt?

Proč máte respekt ze studia?

„Je to něco nového, byť nějaké drobné zkušenosti z tohoto formátu máme. Doladíme to a půjdeme na to! Startujeme pětačtyřicet minut předem a chceme se bavit o všech zápasech. Před začátkem si vybereme jedno až dvě témata z ostatních utkání, kterým bude věnována půlka přestávky. Chceme být aktuální, aby divák viděl v rámci studia všechny góly. Až skončí program k hlavnímu duelu, což bude v pátek Kometa-Mountfield, projedeme s experty i ty ostatní. Jako ve fotbale. Mimochodem, na Kometě je skvělá pozice mezi střídačkami. Tam jsem strašně rád.“

Jak se rodil tým pro výrazně rozšířené vysílání extraligy?

„Není legrace najít deset dvanáct lidí a pustit je za pár měsíců do hry. Ale věnovalo se jim dost času a myslím, že se to zvládlo. Pro mě osobně to bude náročnější v tom, že se budu muset připravit na více zápasů, vypsat si různá témata, o kterých se dá mluvit. Přípravou na studia bude práce objemnější, ale jinak se nic nemění. Vysloveně obavu nemám z ničeho. Nejdeme úplně do neznáma. Věřím, že si to sedne a dopadne to dobře. Myslím, že jsme dost zkušení a není se čeho bát. Musíme být pokorní a zároveň si věřit.“

Objevili jste během náboru nějaký televizní talent?

„Běží druhý ročník akademie a z toho prvního vzešel velmi šikovný Adam Hála, který je u fotbalu. V hokeji máme Lukáše Loslebena. Je tam i Honza Štiegler, má skvělý hlas a výborně komentuje NFL. Dřív hrál hokej. Jsme na něj zvědaví. Všem jsme říkali, že chceme na začátku s Tomášem Zetkem vidět všechny zápasy, i když to bude náročné. Nic není uzavřené. Může se stát, že někdo v lednu, na play off nebo na další sezonu poskočí mezi ty čtyři stěžejní komentátory, kteří dělají hlavní zápasy.“

Na duely Třince a Vítkovic máte připraveného Adama Sušovského, který je šéfem webu Ocelářů. Není to nešťastné?

„Není úplně legrace najít komentátora pro tuto oblast. Tuhle věc jsme řešili, hned mě to napadlo. Říkal jsem, že je Adam spjatý s Třincem. Jenže také s Baníkem. Pochází z regionu, ale není brán čistě jako Třinčan. On sám psal na Twitter, že to má u nás první měsíc jako try-out. (úsměv) Myslím, že to nebude fanouškovské. Nebrali jsme lidi z kotle.“

Platí, že zůstáváte u fotbalu jako komentátor?

„Jo. Bude to fungovat jako doteď. Když budu mít v pátek hokejové studio, o víkendu odkomentuju jen jeden zápas. V redakci se musí plánovat i jiné sporty a to tak, aby měli ti lidé nějaký čas na přípravu. V tomto to bude nyní náročnější. Celkově asi budu mít ve fotbale míň utkání. Hlavně během hokejového play off uberu. Ale nijak drasticky. Jednou jsem použil přirovnání, že fotbal je manželka a hokej milenka. Samozřejmě by to tak v životě být nemělo. Ale když už se člověk do takové situace dostane, měl by opečovávat obě.“ (úsměv)

Neměl jste v plánu věnovat se naplno jen jednomu velkému sportu?

„Na stole to nebylo. Ano, takhle to není obvyklé, už před pěti lety jsme se o tom bavili. Tehdy jsme neměli moderátora, tak jsem musel jít jako kapitán do hry a být příkladem. Vzal jsem to na sebe. Komentování a moderování studia je jiná disciplína. Jedna věc je vjev obličeje a druhá mluva. Domluvili jsme se s Markem (Kindernayem), že nebudu komentovat oba sporty. I sebelepší zpěvák se ohraje, nebo se může i zprotivit. Čeho je moc, toho je příliš. Uvidíme, co bude v budoucnu.“

Aktivně máte blíž k fotbalu, že?

„Hrával jsem ho, možná hru vidím líp. Asi proto ten koment. Ale na hokej jsem chodil od pěti let. Byl jsem v Praze na každém zápase, ať už Sparty nebo Slavie. Paradoxně si myslím, že jsem viděl na vlastní oči a možná i v televizi víc hokejových utkání. Mám rád oba sporty.“

Brněnský kouč Patrik Martinec prohlásil, že půjde o nejlepší extraligovou ročník za posledních dvacet let. Souhlasíte?

„Nevím, jestli za dvacet…V každém případě bude nejlepší za tu dobu (5 let), co hokej vysíláme. Pardubice a Sparta jsou jasné, nabila se Kometa, Třinec bude možná ještě silnější, než byl. Jsou tam Vary, Litvínov. Když se člověk podívá na soupisky, extraliga se maličko přibližuje devadesátým letům, kdy byla určitě druhá nejlepší po NHL. Tehdy neexistovala KHL a severské ligy nebyly tak kvalitní. Teď to ještě není tak nabušené, jako když šel Cygurov z Buffala do Opavy a Vítkovice hrály baráž s Pruskem v bráně či ruským reprezentantem Petrenkem v útoku, nicméně nejkvalitnější za posledních deset let extraliga určitě bude.“

Jakou máte představu o sledovanosti? Máte ambici přiblížit se fotbalu?

„Uvidíme po prvních kolech, jak se nasčítají zápasy. Jsme strašně zvědaví, jaké bude rozložení diváků. Co ukáže porovnání hlavního zápasu třeba s Kometou, se Spartou, s Pardubicemi. U fotbalu jsou aktuálně čtyři hrací sloty a v hokeji bude jeden. Fotbal má hlavní výhodu v rivalitě mezi Spartou a Slavií. Ta dělá rozdíl v číslech. I v hokeji jsou krásná derby, ale spíš lokální. Vary-Plzeň, Hradec-Pardubice, Třinec-Vítkovice. Tyhle zápasy nesleduje celá republika.“