MMA zápasník Kozma dostal tvrdé K.O.: Miliony jsou fuč!

Měl to privilegium, že jako jediný Čech zápasil v projektu MMA organizace OKTAGON Tipsport Gamechanger. Jenže David Kozma (31) pohořel v semifinále.

V něm na turnaji OKTAGON 46 ve Frankfurtu dostal tvrdé K. O. od Srba Bojana Veličkoviče (34) už v 1. kole. „Chtěl bych se omluvit všem, co mi drželi palce a fandili mi. Do zápasu jsem se vůbec nedostal, prostě to nevyšlo,“ litoval Kozma.

Vskutku, samotný souboj trval jen čtyři minuty. ,,Tam byly bomby. Byl jsem nějak nahulenej a pak mě dostal na zem. Byl jsem nějak mimo. Prostě to nevyšlo, omlouvám se fanouškům,“ soukal ze sebe zápasník Kozma přezdívaný kvůli přelivu na kštici »Růžový panter«. Přišel tak o šanci získat cca 7,35 milionu korun. Tuto odměnu dostane vítěz.