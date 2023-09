Slovenská hokejová legenda šokuje: Zloba na pomoc Ukrajině i prostor pro homosexuály!

Pomoc lidem, kteří bojují o život? S tím na Andreje Sekeru (37) opravdu nechoďte. Bývalý slovenský hokejista, který má za sebou bohatou kariéru v NHL, se v nedávném rozhovoru rozohnil kvůli pomoci těžce zkoušeným Ukrajincům. A příliš empatie neukázal ani v případě lidí z komunity LGBT...

Mezi našimi sousedy ze Slovenska si vydobyl patřičný respekt. Aby také ne, když v nejlepší hokejové lize světa odehrál celkem 16 sezon. Nyní ale bývalý obránce Andrej Sekera upadl v očích některých lidí v nemilost. Proč? Slovák, který 842 utkání v NHL totiž vyjádřil nesouhlas s pomocí Ukrajincům, jejichž zemi už víc než rok a půl okupuje ruská armáda.

„Nemám nic proti lidem z Ukrajiny nebo uprchlíkům ze země, kde se válčí. Pro ně se najdou peníze hned, ale když vlastní lidé potřebují pomoct, tak se peníze hledají těžko. Přijde mi to scestné,“ vyjádřil se Sekera pro slovenský web Sportnet s tím, že není nadšený z pomoci lidem, kteří bojují o život. To ale nebylo vše. Mimo jiné se navezl do komunity LGBT, kam spadají například homosexuálové, bisexualové nebo transgender osoby.

Homosexuálové mu překáží

Sekera nejdříve uvedl, že byl na Slovensku vždy rád a do své rodné země se vždycky rád vracel. „Samozřejmě, některé věci mi tady trochu překáží, ale myslím si, že nejsem jediný. Jsou to například určité služby,“ uvedl Sekera. Později byl konkrétnější. „Teď přišla duhová propaganda. Myslel jsem si, že toho bylo hodně pouze v USA, ale už i na Slovensku se to dost tlačí do médií. Nejlepší je nesledovat televizi a mít svatý pokoj,“ nedržel se dvojnásobný účastník olympiády zpátky. Ne všichni ale s jeho názory souhlasí.

Třeba slovenský sportovní novinář Ján Jasenka byl kontroverzními názory pořádně zaskočen. „Natrefil jsem na rozhovor s hokejistou Andrejem Sekerou a málem mi vypadly oči,“ napsal na sociální síti X, dříve twitteru. „Co to je s těmi našimi hokejisty?! A to prožil kus života v USA jako cizinec a využíval tam všechny tamní výhody. Strašně mě zklamal tento člověk. Měl jsem o něm jiné mínění,“ nestačil se Jasenka divit.