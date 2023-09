Manželka fotbalisty Kadeřábka o porodu: Obavy z nejhoršího!

Do třetice všeho dobrého. Něco takového si zhruba musela přát Tereza Kadeřábková (32) před nedávným třetím porodem. Manželka bundesligového fotbalisty Pavla Kadeřábka (31) se totiž svěřila, že z příchodu syna Jáchyma na svět měla opravdu strach. Dokonce ji přepadávaly myšlenky na nejhorší!

Ke konci letošního června zažil český fotbalista německého Hoffenheimu Pavel Kadeřábek jeden z nejkrásnějších okamžiků, jaký člověk může zažít. Narodil se mu syn, navíc se jedná už o jeho třetí dítě. Společně s vítězkou České Miss 2012 Terezou má ještě dcery Emu (7) a Elvu (3). Právě jeho drahá polovička nedávno na sociální síti přiznala, že kvůli dcerám se třetího porodu bála.

„Jakože, co si tady beze mě počnou? (Kdyby to náhodou nedopadlo…) Přesně tenhle strach mě přepadl asi v půlce těhotenství,“ píše Kadeřábková v dramatickém vyprávění na instagramu. „Ten pocit, že se to pomalu, ale jistě blíží, ve mně vyvolával neuvěřitelný pocit strachu, který jsem nedokázala ovládat. Zapomínala jsem na něj jen díky mým dvěma holčičkám, kterým jsem se musela na sto procent věnovat, ať už mi bylo jakkoliv.“

Manžel panikařil

Sama si přála, aby kontrakce přišly uprostřed noci. Nebylo do toho daleko. Uvedla, že onoho dne ve dvě v noci se vzbudila s pocitem píchání v zádech, ale nevěnovala tomu velkou pozornost. To hlavní přišlo o pár hodin později, kdy měla sérii nepravidelných kontrakcí. S manželem Pavlem se tedy vydali před osmou hodinou ranní do nemocnice, i když sama netušila, zda opravdu rodí. „Kontrakce se zkracují, ale tím, že nejsou pravidelné, jsem celkem v klidu, nepanikařím. Ani nevím, jestli vlastně rodím. Za to manžel…,“ napsala se smějícími se smajlíky.

Doktoři půvabné modelce sdělili, že je otevřená už na devět centimetrů. Následovala cesta na porodní sál, kde pro Terezu začalo drama. Podle svých slov křičela na všechny v místnosti, že syna nevytlačí, protože se už nedočká kontrakce. „Ty mi totiž přestaly chodit v době, kdy už byl malý skoro na světě. Neskutečná bezmoc, nemůžu nic, jen čekat v té největší bolesti na tu jednu jedinou kontrakci, která prostě nepřicházela,“ přiblížila průběh porodu.

Několik minut nato to konečně přišlo. I přesto, že kontrakce byla slabá, dokázala Tereza ze sebe Jáchyma dostat. Konkrétně 28. června ve tři čtvrtě na devět ráno. „Porod byl přesně takový, jaký jsem si přála. Pořád to moc nechápu, jak se mi to splnilo,“ doplnila Kadeřábková na závěr svého vyprávění.