Fotbalisté i díky Šilhavému vydělali postupem na Euro 2024 balík: Naporcuje miliony!

Jako zkušený židovský obchodník se zachoval loučící se reprezentační šéftrenér Jaroslav Šilhavý (62). Díky tomu, že Česko dostal na závěrečný turnaj a odešel sám, nepřijde zkrátka.

„V první řadě si potřebuji dát pořádný odpočinek,“ prohlásil kouč, než se navzdory úspěchu vzdal funkce a vydal se z Hané do klidu rodinné vily ve Štiříně. Po odfrknutí Šilhavého čekají příjemné povinnosti, na zahradě může přehrabovat spadané listí a doma u krbu zase pořádný balík peněz!

V říjnu po ostudě v Albánii (0:3) kývl s celým svým štábem o sedmi lidech na zkrácení smluv do 30. listopadu (původní kontrakt platil až do příštího jara). Šéf FAČR Petr Fousek (61) přiznal, že trenéra A-týmu rovnou nevykopl i kvůli »zlatému padáku« v celkové výši cirka 6,3 milionu korun.

Odměny

No, a tím, že Šilhavý – i přes předváděnou hru, za kterou by občas měli diváci dostat zaplaceno – s Českem postoupil na Euro do Německa, dostane pár »míčů« na rozloučenou. „Na odměny bylo pamatováno,“ řekl Blesku zdroj blízký reprezentaci. Navíc Šilhavého mužstvo zajistilo účastí v Německu přísun v přepočtu 227 milionů korun do provětraných asociačních pokladen.

Podle starých fotbalových pořádků se z částky odečetly náklady, zbytek se pak rozdělil mezi bafuňáře a reprezentanty (podle informací iSportu by mělo jít až o 80 milionů korun, více ZDE). O porcování se postará hlavní trenér. „I o tom by měl rozhodovat starý realizační tým spolu s vedením asociace,“ dodal zdroj Blesku. Tak snad si nechá Jaroslav nějaké drobné na cestu do Německa, kam hodlá jet jako fanoušek!