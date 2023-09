Hvězdy skupiny „smrti“ zpět doma: rychlíci z BVB, Donnarumma v Miláně

Z AC přestoupil v roce 2021 do Paris Saint Germain. Mistr Evropy s Itálií z roku 2021 celkově působil v dresu „rossoneri“, včetně mládežnických kategorií, osm let. Srdceryvný návrat prožije na San Siru 7. listopadu.

Téměř dva metry vysoký brankář za áčko AC Milán debutoval v roce 2015, ve věku 16 let a 242 dní. Stal se tak druhým nejmladším brankářem, který kdy debutoval v Serii A. Okamžitě se usadil v základní sestavě a získal pověst nejperspektivnějšího a nejžádanějšího bránkáře Evropy.

V roce 2017 se stěhoval do Barcelony. Dortmund za něj tehdy vyinkasoval přes 3 miliardy korun. V létě se mistr světa z roku 2018 z katalánského velkoklubu přesunul do PSG. Na Signal Iduna Park se vrátí v úterý večer.

Italský reprezentant začínal s fotbalem v Brescii. V milánském AC působil od roku 2020 a předminulou sezonu pomohl klubu k zisku mistrovského titulu. Do Milána ovšem v létě přistála nabídka, která se těžko odmítá. Newcastle zaplatil za hráče téměř dvě miliardy korun. Tonali si sbalil kufry a odstěhoval se do Anglie. Třiadvacetilý italský záložník si proti „svým“ zahraje v úterý večer.

Alexander Isak

aktuální klub: Newcastle United

návrat domů: Borussia Dortmund (2017-2019)

Zprvu velké nadšení, první hráčův zahraniční přestup. Díru do fotbalu v Německu ale neudělal. V roce 2017 rodák ze švédské Solny putoval z AIK Stokholm do Dortmundu. Jistě si představoval, že za Borussii v bundeslize odehraje více než jen pět zápasů. Během působení v Dortmundu hostoval v nizozemském Willemu.

Fotbalově se výrazně zvedl až v Realu Sociedad, kam z Německa v roce 2019 přestoupil. Minulý rok v létě zamířil do Newcastlu, se kterým ze čtvrtého místa v Premier League postoupil do Ligy Mistrů. Na stadion, kde poprvé nakoukl do elitní evropské soutěže, se vrátí v úterý večer.