Fotbalová legenda Jozef Chovanec prodává luxusní sídlo na Zbraslavi: Dům smutku za 35 milionů!

Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Na tuto slavnou sbírku povídek pábitele Bohumila Hrabala teď navazuje vlastním příběhem Jozef Chovanec (62). Prodává vilu na Zbraslavi!

Je to kouzelný kout. V létě výhled do zeleně, v zimě na ledovým stříbrem pokryté stromy. Pár kroků do přírody a zároveň kousek do centra Prahy. Legenda Sparty, československé a české kopané by ráda za své skvostné sídlo dostala 34 milionů a 900 000 korun.

Dva bazény a sauna

Tři patra, 7+1, obývák s krbem, wellness zóna s vnitřním bazénem, saunou a tělocvičnou. Zimní zahrada, venkovní bazén, dva vjezdy do suterénní garáže. To vše se zahradou na ploše 991 m2. Proč tenhle luxus věhlasný stoper a trenér přezdívaný »Velkej Joska« opouští? Vždyť tady vychoval své dvě ratolesti Kateřinu a Nikolu. Odtud vyrážel a sem se vracel z kopané či ze své libůstky, golfu.

Duch Jitky a samota

Protože mu v červenci roku 2018 po krátké nevyléčitelné nemoci zemřela milovaná manželka Jitka (†53) a dcery se rozletěly do světa za vlastním životem!

„Pepa to prodává, protože mu to tam připomínalo Jitku. Ona mu řekla, aby vzal funkci šéfa komise rozhodčích, aby měl práci. A pak do měsíce umřela. Byla to pro něj strašná rána,“ pověděl Blesku jeden z Chovancových bývalých spoluhráčů.

„Nechtěl být sám, a to by na Zbraslavi byl. Má bydlení na Kulaťáku a přítelkyni. Myslím, že takhle je teď spokojený,“ prozradil kamarád Jozefa Chovance z fotbalu.