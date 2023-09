Chovanec u soudu s Berbrem: o sudích, vzniku komise, Mynářovi i Křetínském

Před soud se postavil Jozef Chovanec a z pozice svědka vyprávěl, jak to měl s řízením komise rozhodčích, s Romanem Berbrem a Romanem Rogozem. Na hodně věcí si nepamatoval. Čtení důkazních listin ovšem potvrdilo, co se dávno ví. Že zásadní vliv na komisi měl souzený Berbr.

Jozef Chovanec, v letech 2018 až 2020 předseda komise profesionálních rozhodčích, u svědeckého pultu působil jistě. Ovšem jen do té doby, než mu státní zástupce Jan Scholle začal předkládat úryvky komunikace mezi ním a Romanem Berbrem.

Pak už si skoro nic nevybavil. „Tolik z dnešní schůzky s Tydýtem,“ psal Chovanec ve zprávě Berbrovi v červnu 2018.

„Kdo je Tydýt?“ ptal se státní zástupce.

„Nepamatuju se,“ zněla odpověď, která se později několikrát opakovala.

Tím Tydýtem, jak už se dříve ukázalo, nazývali někteří lidé ve fotbale Dušana Svobodu, předsedu Ligové fotbalové asociace (LFA).

Šlo totiž o období, kdy se FAČR a LFA dohadovaly na obsazení nové komise rozhodčích po odcházejícím Michalu Listkiewiczovi a jeho lidech. Chovanec jakožto asociační kandidát na předsedu a Berbr si vyměňovali informace, která jména se dostávají do hry.

„Ahoj, Romane, za ligu do komise Příhoda a mluvili o Mlsnovi,“ psal například Chovanec.

Nebo. „Mám jít zítra na zasedání LFA?“ dotazoval se ho Chovanec. „Určitě ano. Jen drž, že s nikým nejednáš, protože nejsi schválený,“ zněla odpověď.

Další zpráva od Chovance po jeho jednání s LFA. „Ahoj Romane, vzájemné představení proběhlo, koho oni navrhují, jsem se nedozvěděl.“

Soudce zajímalo, proč Chovanec o všem Berbra informoval.

„Já už si nepamatuju,“ odpověděl svědek.

V další zprávě z 24. června, tedy čtyři dny před jednáním výkonného výboru a instalací komise rozhodčích, Chovanec předává žádost Daniela Křetínského, aby mu Berbr večer toho dne zavolal. Ten odpovídá, že Křetínský by se měl raději soustředit na Spartu a „nás nechat být.“

A připojuje, že některé návrhy LFA do komise rozhodčích přes něj neprojdou. „Příhoda a Ubias v žádném případě. Jestli chtějí Mlsnu, ať si ho zvolí sami. Nebudou nám určovat, co a jak. Kdybys něco udělal, s čím nesouhlasím, musel bych to celé zastavit,“ píše Berbr v odpovědi Chovancovi.

U soudu zaznělo i jméno Vlastimila Košťála, někdejšího místopředsedy svazu, v dotyčné době však již mimo oficiální funkce. Také on s Chovancem řešil obsazení komise.

„Proč chtěl Košťál řešit jména?“ zajímalo soudce Vladimíra Žáka.

„Diplomacie,“ odpověděl Chovanec.

„Neměl žádnou funkci a poslal konkrétní seznam jmen. Proč rovnou jména?“ ptal se soudce.

„Nevím,“ řekl Chovanec s tím, že s ním v kontaktu nebyl.

Později Chovanec sděluje Berbrovi, že Křetínský má obavu, že celá komise rozhodčích – tak, jak se rýsuje – bude podléhat Berbrovu vlivu. A že chce odsouhlasit její složení dřív, než půjde před výkonný výbor. „Kdyby měl Křéťa dotaz, nesetkáváme se, netelefonujeme si,“ nabádá místopředseda Chovance.

„Proč jste neměl říkat, že komunikujete s Romanem Berbrem?“ zeptal se soudce.

„Probíhaly diplomatické věci,“ vysvětlil Chovanec.

Pak se zamotal do vysvětlování, kdo navrhoval jména do komise, zda o nich Berbr věděl dopředu, či nikoli. Podle Chovance nevěděl, zjistil je až na výkonném výboru. „Nechápu,“ namítl soudce Žák s odkazem na předlouhou zprávu, v níž Berbr těsně před jednáním píše, co přesně má Chovanec říct, a to včetně jmen členů komise.

Poté Chovanec prohlásil, že člena své komise Romana Hrubeše chtěl v září 2019 odvolat z vlastní vůle, nikoli té Berbrovy, což ovšem zabavené zprávy vidí jinak. „Dej v pondělí návrh na odvolání Hrubeše a já ho na výkonném výboru odvolám,“ říká Berbr a Chovanec souhlasí. „Dobrý nápad.“

Přibližně v tuto chvíli do výslechu svědka Chovance vstupuje Berbrův obhájce Michal Sýkora a podotýká. „Hodinu tu probíráme věci, které nesouvisí s obžalobou. Netýkají se ani ovlivnění zápasů, ani zpronevěry.“ Jinými slovy sděluje, že ve věci profesionálních soutěží nečelí jeho klient žádnému bodu obžaloby.

„Chápu, kam pan státní zástupce směřuje,“ reaguje ovšem soudce Vladimír Žák.

Ten citoval i Berbrovu zprávu z 30. května 2020. V ní se její autor vůči Chovancovi silně vymezil kvůli zápasu Liberec–Slovácko 3:1, v němž domácí kopali penaltu. „Není možné, abyste tam dali pitomu rozhodčího. A vytáčí mě ještě víc, když přesvědčujete předsedu (Malíka), že to je ok. Dávejte si kopyta na zápasy středu tabulky a ne sem,“ kritizuje nasazení sudího Dubravského. Důvod zloby je jasný, za Slováckem stojí tehdy vlivný prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

„Z toho je vidět, že nás Roman Berbr neřídil a že jsme pracovali podle nejlepšího vědomí a svědomí,“ komentoval to Chovanec.

Na závěr, jako vždy, si vzal slovo Roman Berbr, jediný přítomných z obžalovaných. „Státní zástupce tu nechává číst spoustu sms, které vypadají špatně, ale ony špatné nejsou. Vznikly v nějakém čase a ve spolku, v kterém jsme fungovali. Nedovedu si představit, že by se předem nejednalo třeba o ústavním soudci. Stejně tak jsme my jednali o komisi rozhodčích,“ vysvětloval.

Konkrétně takto:

K roli Vlastimila Košťála. „Dělal Dušanu Svobodovi při jednáních zprostředkovatele. My jsme nechtěli, aby LFA znala naše představy, a naopak.“

K instrukcím, které dal Chovancovi v den volby předsedy komise rozhodčích. „Jozef byl hráč, trenér, funkcionář. Ale nemůžete po něm chtít, aby se úplně orientoval v rozhodčích. Proto se obracel na mě a ne na Malíka. Nevidím na tom nic špatného. Jestli se tím zkoumá moje postavení ve FAČRu, tak nemusí. Ano, bylo silné, samozřejmě, ale ne zločinné.“

K sms po zápase v Liberci, v níž se opřel do Chovance. „Mně vynadal prezidentův kancléř. Tak jsem samozřejmě tu zprávu vzal a poslal Jozefovi. Rozhodčí pískal špatně. Ten život takhle šel a nebylo na tom nic zločinného. To nemá nic společného se spisem.“

Ve čtvrtek u soudu nevypovídá žádný svěděk. V pátek mají přijít Václav Kohout, někdejší sekretář komise rozhodčích v Čechách, a Roman Veselý, tehdejší trenér Slavoje Vyšehrad.

O Rogozovi: Občas jsem se viděli, ale…

Normální pracovní vztah, občas golf. Tak popsal Jozef Chovanec, jak vycházel s Romanem Rogozem, někdejším sportovním manažerem Vyšehradu. Odmítá ale, že by mu někdy pomáhal.

„Jaké byly vaše kontakty, když on byl na Vyšehradě?“ zajímal se soudce Vladimír Žák.

„Věděli jsme o sobě. Byl jsem dvakrát, možná víc na zápase na Vyšehradě,“ odpověděl Chovanec. Udržovali prý pracovní kontakt. „Normální pracovní vztah. Občas jsme se viděli, potkali, ale že bychom se vyhledávali…“ Na doplňující otázku o golfu ovšem připustil. „Ano, párkrát jsme spolu byli hrát. Někdy sami, někdy se známými.“

Jenom jednou Chovanec podle svých slov zasáhl a změnil delegaci na zápas Vyšehradu. „Bylo to utkání proti Líšni. Byl delegován sudí od Brna, upozornili mě na to pánové Rogoz a Klíma (majitel Vyšehradu). Mluvil jsem s panem Wilczekem a udělal změny,“ vysvětlil Chovanec.

„Řešili jste někdy na komisi situaci kolem Slavoje Vyšehrad?“

„Ne,“ odpověděl Chovanec.