Brankářská legenda o českém El Clásicu: Tenhle zápas je pro Čecha srdcovka!

Oblékal dres obou celků, proto každou konfrontaci mezi pražskou Spartou a plzeňskou Viktorkou vnímá jako velice speciální událost. „Tenhle zápas je moje srdcová záležitost,“ říká bývalý gólman Petr Čech (41) před šlágrem kola (18:00, O2 TV Sport). Komu vlastně fandí? Bude hra pohlednější? A jak podle něj vysoce očekávaný duel skončí?

Petr Čech (41) se narodil 20. května 1982 v Plzni, kde vyrůstal na sídlišti v Lochotíně. Své první fotbalové krůčky udělal v tamní Viktorii, posléze přestoupil do pražské Sparty. Nakonec to dopracoval až do londýnské Chelsea (a krátce i Arsenalu), aby se zde stal golmanskou legendou Premier League s rekordem čistých kont a v mnoha dalších statistikách.

“Big Pete” tak vděčí za svou úžasnou kariéru nejen západočeskému klubu, kde ho v samých začátcích zázračně naučili milovat fotbal, ale také právě letenskému celku, odkud vystřelil do velké kopané i díky tehdejší účasti v nablýskané Lize mistrů. Komu však vlastně přeje v českém El Clásicu, když byl tu i tam? „To je pravda, ale ligu jsem hrál ve Spartě. Proto se v tomhle zápase vždycky přikláním spíš na její stranu,“ uvedla na pravou míru někdejší jednička národního týmu.

V rudém trikotu proti svému mateřskému klubu nikdy nechytal, poněvadž v poslední jeho sezoně 2001/2002 před jeho odchodem do francouzského Stade Rennais byla Viktoria Plzeň ještě ve druhé lize a její nejzářivější éra tak teprve měla přijít. „Chtěl jsem si ve Štruncových sadech zachytat za Spartu. Podařilo se mi to akorát na štaci v Blšanech, byl to pro mě speciální zápas,“ lituje zpětně Petr Čech.

Mimořádný zápas se odehraje i dnes v rámci 9. kola, kdy první tým vyzve třetího. Jak tedy vnímá výtečnou formu Sparty? „Zatím navazuje na mistrovskou sezonu, tým se zajímavě doplnil. Další plusem je, že jsou hráči zvyklí na styl, který chce trenér Priske praktikovat. Ukazují, že budou znovu bojovat o titul. Navíc ani jednou neprohráli, což jim dodává sebevědomí,“ shrnul v rychlosti vysloužilý gólman, který po kariéře pracoval coby poradce klubu z jihozápadního Londýna.

Dokáže dánský stratég nahradit potrestaného kapitána Ladislava Krejčího? „Sám jsem zvědavý, jak si Sparta bez Ládi poradí. Nejvíc bude scházet při obranných i útočných standardkách. Navíc je to kapitán a velitel obrany, proti Plzni bude chybět,“ vnímá Petr Čech absenci týmového lídra jako obří slabinu.

Avšak i na druhé straně postrádají klíčového muže, neboť je po srážce se spoluhráčem Sampsonem Dwehem mimo hru gólman Jindřich Staněk. „Pochopitelně je lepší, když máte pro takhle důležitý zápase prvního brankáře fit… Jsem přesvědčený, že oba týmy mají v záloze gólmany, kteří můžou i takhle náročný zápas zvládnout. Krátkodobý záskok nebude problém,“ poukázal na ohromnou šíři kádru, kterým se pyšní Plzeň i Sparta.

A co šance Viktorie s trenérem Koubkem na lavičce? „Plzeň měla pomalejší začátek, dávala málo gólů. Postupně se ale rozjela a v posledních dvou ligových kolech nastřílela 13 branek. Díky tomu se dotáhla o 4 body za Spartu a Slavii, plus má k dobru odložený zápas v Boleslavi. Je to jiný tým než na startu sezony,“ posílá varování do kanceláří na Letné, kde bylo v poslední době nejvíce spekulovalo nad nedávným 308. derby se Slavií.

„Upřímně, fotbal za nic nestál. Přerušení, strkanice, emoce… Skoro vůbec se nehrálo, zápasu chyběl rytmus, hru brzdila spousta faulů. Různě vyhrocené zápasy vidíte i v jiných soutěžích, ale tohle derby se prostě nepovedlo. Začalo to u rozhodčího, který to na začátku nechal rozjet a pak se emoce vymkly kontrole,“ hledal a našel plzeňská rodák viníka, který zpackal šlágr minulého kola i podle mnohých dalších odborníků.

A co dnešní duel? Můžeme se těšit na kvalitní fotbal? „Očekávám zajímavý zápas, potkají se dva elitní týmy. Sparta hraje doma a tuším, že po derby bude chtít podat dobrý výkon. Motivaci má i Plzeň, která se může ještě víc přiblížit pražským S. Oba týmy mají formu, rýsuje se vyrovnaná partie,“ předvídá Petr Čech.