Předseda rozhodčích Kovařík: Protesty klubů mě netěší a některé ani nechápu
Čtyři kola, pět protestů klubů proti výkonům sudích. Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík z nich není nadšený a věří, že jde jenom o náhodu. „Tím, že klub pošle protest, se vůbec nic nezmění,“ tvrdí.
Jak časté protesty vnímáte a čím si je vysvětlujete?
„Já věřím tomu, že to je náhoda. Na protest má právo každý klub. Třeba v případě Bohemians z posledního kola pro to mám naprosté pochopení (chybné vyloučení Sinjavského, pozn. red.). Je to normální procedurální krok, aby hráč mohl být následně omilostněn. My jsme řekli, že se hráč nedopustil žádného přestupku, že červená kareta byla udělena chybně. Věřím, že bude disciplinárkou omilostněn.“
Řekl jste, že věříte, že to je náhoda. Dokážete si představit, že to náhoda není?
„Představit si dokážu všechno… Upřímně, mě samozřejmě protesty netěší. V některých případech je ani nechápu, protože vždy jeden funkcionář z každého klubu mi může kdykoli zavolat, vždycky jim to zvednu. A vysvětlím mu náš postoj. Tím, že pošle protest, se vůbec nic nezmění. V některých případech jsou pro mě protesty překvapením.“
Máte pocit, že kluby někdo očkuje, aby protesty podávaly?
„Nemám takový pocit a nechci v tomto duchu spekulovat.“
Co se děje, když dorazí protest?
„Aniž by protest dorazil, my se zabýváme každým utkání a procházíme všechny nejdůležitější situace. Rozhodčí hodnotíme. Kdo píská dobře, píská často. Kdo dělá chyby, píská málo. My rozhodčím chyby ukazujeme. Snažíme se s nimi pracovat, aby se neopakovaly, ale je logické, že rozhodčí chyby dělají a dělat budou. Jsou to lidé. Naším úkolem je, aby jich bylo co nejméně. K protestu se vždy objektivně vyjádříme, zda rozhodčí chybu udělal, nebo neudělal.“
Může to být od klubů taktika? Čím víc protestů dám, tím víc se komise a rozhodčím dostanu do hlavy a oni k nám zmírní přístup.
„Já zatím takhle nepřemýšlím a takhle by to určitě být nemělo. Rozhodčí má pískat stejně, bez ohledu na protesty.“
Jsou jenom čtyři kola, ale stejně: jak jste dosud spokojený s výkony rozhodčích?
„My se vždy snažíme být lepší. Říkám rozhodčím, že nikdy nesmíme být spokojení. Pokud se uspokojíme, výkonnost půjde dolů. Fotbal se posouvá, je rychlejší, každá sezona je těžší. Kluby mají větší a větší realizační týmy, my s nimi musíme držet krok. Kluci to vědí.“
Tématem posledních dní je, že se v české lize ze zápasu odehraje relativně málo čistého času. Jak se na to díváte očima rozhodčího?
„Rozhodčí může ovlivnit jen malou část. Co se týče podávání míče, o kterém se mluvilo nejvíc, kužely se podle mě hra nezrychlila, spíš naopak. Je to sice spravedlivější pro oba týmy, ale je to zpomalení. Hlavně při odkopu od brány, ale i u vhazování. Pak je tu polehávání, a tady my chceme, aby rozhodčí byli aktivní a pomáhali. Aby vše bylo rychlejší. Shodneme se taky, že nikoho nebaví se koukat, jak někdo třicet sekund rozehrává míč. Pomoct ovšem musí také hráči, je důležité, aby týmy chtěly hrát fotbal. Mně osobně velké prodlevy vadí, řešíme to a snažíme se hledat cesty, jak to zlepšit.“
Před rokem se víc mluvilo o problémech s technikou. Cítíte zlepšení?
„Občas se stane, že problém pořád je. Buď je to lidským faktorem, nebo – a tady se chci rozhodčích zastat – řeší třeba v rámci jedné akce dvě až tři situace najednou.“
Nezveřejňujete tresty. Proč ne? Třeba někde v rámci kraje o postizích pro rozhodčí veřejně informují.
„Pro mě je to za hranou. Otevřenost v tomto smyslu nepomůže. Myslím, že se nestane, že rozhodčí pak bude lepší. Vám by se taky nelíbilo, kdyby například vaše pololetní hodnocení včetně trestů dal váš šéf na web. Nebyl byste pak lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu