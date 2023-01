Félix do Chelsea: špatná adresa Atlético, ofenzivní klenot učili obranu

„Mám rád míč u nohy a svojí hrou rozdávat štěstí. Tohle je splněný sen,“ zněla první Félixova slova po přestupu, který bude stát Chelsea devět milionů liber (244 milionů korun).

Zní to jako projev úlevy. U Rojiblancos připomínal tygra v zajetí, jenž zapomněl, jak chutná svoboda. Instinkty predátora potlačil, podvolil se a zaujal defenzivní pozici v pluku Diega Simeoneho. „Když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát,“ slýchává. Co na to Félix? „Jsem tady, abych hrál fotbal. A udělám cokoli, co se po mně bude chtít.“

Už jsou to čtyři roky, kdy tehdy 18letý Joao ve 26 duelech portugalské Ligy NOS ulovil 15 gólových kořistí a u 9 asistoval. Řečí hokejové hantýrky skoro bod na zápas. Skautům se z jeho výkonů podlamovala kolena. „Toho musíme mít, ať to stojí cokoli,“ klepali na dveře šéfů Benfiky, zatímco v kancelářích Porta padaly hlavy.

Félix totiž vyrůstal v akademii Draků, kde strávil sedm let. Jenže trenéři usoudili, že není dost dobrý, a vyhodili ho. Tahle chyba stála Porto 127 milionů eur, které naplnily kasičku Benfiky. Tolik peněz investovalo Atlético do Joaa.

Mohlo si to dovolit, jelikož se zrovna topilo v bohatství. Z prodeje Antoinea Griezmanna , Lucase Hernándeze, Rodriho a Gelsona Martinse inkasovalo 292 milionů.

Jenže během prvních tří ročníků v dresu Colchoneros nezaznamenal Félix očekávaný progres. Ve 109 utkáních zasadil dietních 29 zásahů. Jeho herní čas byl limitován a rozhodně se nedá říct, že by patřil k základním stavebním kamenům Simeonových hradeb.

V minulé sezoně, i vinou zranění, zasáhl v La Lize pouze do 24 zápasů a z toho hned 11krát coby střídající hráč. V průměru strávil na hřišti 53 minut. A lepší to nebylo ani rok předtím při mistrovském tažení. Z 31 startů byl členem základní sestavy 14krát. Na trávníku pak pobýval v průměru jen 51 minut. Což opravdu není moc. V Atlétiku nedostával potřebný prostor k tomu, aby vynikl.

V této sezoně si ve 14 kolech připsal čtyři branky. Zúčastnil se nedávného mistrovství světa v Kataru, kde Portugalsko vypadlo ve čtvrtfinále.

A není divu, že jindy rozpolcená fotbalová veřejnost se v případě Félixe shodla – geniální hráč na špatné adrese. „Vybral si nejlepší možný klub pro růst,“ přesvědčoval Stefan Savič, generál obranných řad Atlétů. „Nepochybuji, že jednoho dne získá Zlatý míč.“ Jistě, protože Ballon d‘Or se rozdává za defenzivní přínos…

Pokud máte v týmu hráče jako Félix, jehož ofenzivní potenciál skýtá neomezené možnosti a vy jej učíte obranné zákroky místo toho, abyste rozvíjeli jeho talent, jde o zločin proti fotbalu. „Vím, že mě někdy Joao asi nemá moc v lásce,“ líčil Simeone, „ale jednou mi poděkuje,“ hájil svůj pohled na fotbal, se kterým se lidé ztotožňují asi jako se zvyšováním cen energií.

Zápasy Atlétika na škále zábavy od 1 do 10 představují bezpečně jedničku. Když v minulé sezoně Rojiblancos hráli odvetu osmifinále Ligy mistrů na Old Trafford a drželi postupový výsledek, statistici napočítali, že v poslední půlhodině byl míč v akci pouhých 11 minut a 19 vteřin.

„Účel světí prostředky,“ usmál se Simeone. Pragmatismus z něj přímo čišel. Ale nejde o nic nového. Veřejnost je dobře obeznámena s jeho stylem, oproti kterému je prešovský beton slabým odvarem. Atleti si nezakládají na ohňostroji ofenzivních akcí či na držení míče. Jsou zalezlí v zašpuntovaném bloku, do kterého nepronikne ani atom, a vyčkávají na brejky.

Simeoneho systém se skládá z vojáků, kteří striktně dodržují pokyny a nevybočují z řady. Kreativita a individuální schopnosti směrem dopředu považuje „Cholo“ za sekundární faktory. Primárními jsou základy poziční hry, rychlý návrat za míč a osobní souboje.

Angažmá Félixe na Wanda Metropolitano vlastně nedávalo žádný smysl. Jako kdybyste si koupili Rolls-Royce a nechali ho zaparkovaný v garáži. Rodák z Viseu potřebuje na silnice bez rychlostních omezení, sešlápnout plyn na podlahu a na hřišti roztančit salsu. Větší šanci by k tomu měl dostat na nové londýnské adrese.

„Ať dostane volnost,“ nabádal už dříve Bruno Fernandes, reprezentační parťák, když se ho ptali, proč Joao v Madridu nezáří. V hlubokém bloku Colchoneros by se utopily i myšlenky Kevina De Bruyna či kouzelnické triky Neymara . „A co potom já,“ krčí rameny Félix.

Nejlépe se cítí na pozici druhého útočníka či falešné devítky, kdy se stahuje do středu hřiště pro míč a následně tvoří hru. Neztratí se ani na křídle, kde bývá často využíván. S míčem u nohy by vymaloval Sixtinskou kapli a u toho zahrál třetí symfonii od Beethovena. Jenže nemohl. Musel si plnit obranné povinnosti.

„Nejdůležitější je tým a Joao je jeho významnou součástí,“ vykládal Simeone. „Potřebuje čas, ale vidím u něj, že se zlepšuje ve vzduchu a pracuje na defenzivní stránce své hry.“

Jeho slova krásně demonstrují podstatu celého problému spojení Félix-Atlético. 23letý forvard nemůže být jen součástka fungující mašiny. Od boha dostal talent, který se rozdává jednou za deset, dvacet let. Kolem takového hráče se staví celý tým, buduje impérium. Jako v Barceloně s Messim.

Když si vezmete Félixovy úkoly, k tomu přidáte omezený čas na hřišti a průměrné držení míče Altétika, které se v poslední sezoně La Ligy pohybovalo pod hranicí 50 % (v Lize mistrů dokonce jen na úrovni 41 %), vede si vlastně dobře. Což potvrzuje i pohled do statistik.

V uplynulém ligovém ročníku se podílel na gólu každých 105 minut. Úspěšnost driblinku drží už dva roky na kótě 52 %. A míč z jeho kopaček na španělských trávnících najde adresáta v 79 % pokusů (1670/1318). Kluboví fanoušci ho také zvolili nejlepším hráčem sezony.

Jenže stále to nevymazalo představy představit, jak by se Félixova kariéra rozvíjela jinde. Nyní to uvidíme v praxi.