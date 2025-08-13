Vydrovy šance i obětavý sprint v nastavení. Možná by se po*rali, litoval kapitán
Na kraji útočné trojky se vydal na hranu absolutního vyčerpání. Ze své pozice často seskakoval hlouběji a pomáhal při tvorbě hry, podstoupil celkem 21 soubojů. Matěj Vydra (33) proti Rangers nedal gól, ale týmu při výhře 2:1 celý zápas významně pomáhal. Viktorii to v odvetě 3. předkola kvalifikace o Ligu mistrů na otočku s Rangers nestačilo, výkonem ale potěšila své fanoušky.
Dřina na hřišti v podání západočeského kapitána musela zaujmout i reprezentačního trenéra Ivana Haška, který úterní duel sledoval se svými kolegy Jaroslavem Köstlem a Tomášem Hübschmanem přímo na tribuně v Doosan Areně.
Matěj Vydra pomohl týmu také dlouhým, více jak šedesátimetrovým sprintem v nastavení zápasu. Prince Adu po rozehrané standardce ztratil balon, Rangers šli z brejku do otevřené obrany. Vydra, byť z pozice útočníka, ze soupeřova vápna zabral plným tempem zpátky a mazal až k vlastní bráně, aby pomohl zabránit hrozící inkasované brance.
Plzeň v 93. minutě za stavu 2:1 potřebovala vstřelit k dorovnání ztráty 0:3 ze zápasu na Glasgow ještě dvě branky, šance na obrat byla v tu chvíli téměř nulová. Západočeský lídr ale neváhal podstoupit návrat, který bolí, a ukázal všem, jak se bojuje ve velkých zápasech.
„Nechtěl jsem se na to vykašlat. Často opakuju, že na hřišti chci vždycky pomoct týmu. Jakkoliv - sprinty dozadu nebo góly. Dneska mi to nevyšlo střelecky, tak jsem se snažil zabojovat aspoň takhle,“ vrátil se Vydra k jedné ze situací v zápase.
Viktoria v domácí odvetě soupeře válcovala, k pokusu o historický obrat napnula všechny síly. Rangers přestřílela 25:7, na velké šance skončil zápas 8:1, xG domácího týmu vyšplhalo dle statistik platformy Wyscout dokonce na 4,07. Vydra byl po Aduovi druhým nejčastějším střelcem (5), měl šest doteků v soupeřově vápně, zvládl celkem 21 soubojů.
Vyhrát pro fanoušky
„Věděli jsme, že otočit to bude asi nadlidský úkol. Od první minuty jsme po tom šli, abychom něco takového dokázali. Vedli jsme 1:0, šlapali do nich. Bohužel to nestačilo,“ mrzelo Vydru. „Gól na 1:1 nás dostal do kolen. Chtěli jsme zápas vyhrát pro fanoušky, ti byli dneska skvělí. Na postup to nestačilo, ale tohle se povedlo,“ zmínil zkušený forvard.
Plzeň doháněla prohru 0:3 z minulého týdne, zápas na Rangers mužstvu nesedl. Jedna z branek padla i po přísné penaltě, kdy se Vydra vracel hasit situaci z útočné pozice, soupeř spadl a sudí pískl. Viktoria inkasovala před poločasem na 0:2, což byl jeden ze zlomů celé partie s Rangers.
„Asi ano, byl to zlom,“ souhlasil Vydra při hodnocení úterní odvety. „Chtěli jsme si odvézt z Rangers co nejlepší výsledek, ale prohráli jsme 0:3. Asi jsme bohužel prospali první zápas. Tady v odvetě jsme si to s nimi šli rozdat, úplně jsme změnili přístup. Platilo to na ně. Hráli jsme vabank, tlačili na obránce, měli jsme mraky šancí. Škoda, že jsme nedali na 2:0. To by se možná trošku po*rali,“ dodal hráč se zkušenostmi z Anglie.
Plzni sedlo útočné pojetí, hra na maximální riziko. Trenér Koubek postavil k sobě hned tři hrotové útočníky, s Vydrou v útočné formaci kooperovali Adu s Rafiem Durosinmim. „Ani v přípravě jsme takhle nehráli, byla to novinka. Prince i Rafik jsou silní, dneska to ukázali. Rafik dal gól, jen mně a Princovi to moc nelepilo, to je škoda. Do budoucna to může být varianta, když se trenér pro tuhle sestavu rozhodne.“