Jen ne další derby... Vrátí šlágr Sparta - Plzeň ligu na správnou kolej?

Zahnat dvě mementa, toť úkol či touha, které by měly být spojeny s dalším fotbalovým ultrašlágrem. Na Spartu dorazí (opět) tuze přidrzlá Plzeň, která prohání velká „S“ pod kuratelou nových majitelů a barda Miroslava Koubka.

Možná se to nečekalo, ale na Letné se bude hrát v sobotu večer o titul. Stejně jako v derby, které se konalo minulou neděli v Edenu.

Jenže před oběma mančafty nestojí jen úkol utrhnout tři body. V případě Sparty by to znamenalo pěkný odskok od Viktorie, v opačném gardu zase jasné znamení, že jsou Západočeši nachystáni na pokus vyrvat pohár z pražského držení.

Tady půjde také o nápravu škod. Ty byly napáchány způsobem, jakým proběhlo poslední derby, k čemuž však lze přibrat také jarní duel Sparty s Viktorií. V čem si byly podobné? Stačí si vytáhnout jedno číslo. V derby na Slavii se nehrálo 68 minut z celkových 104. V utkání Sparty s Plzní 73 ze 114. Trenér Brian Priske si stěžoval, že derby nemělo „flow“, tedy plynulost, proud hry.

Samotný projev však nebyl tím nejkřiklavějším prohřeškem. Dva největší kluby – a to včetně jejich fanoušků – prostě nedodaly exkluzivní balíček, jaký se čekal. Nenávist na tribunách přerostla mez stupidním házením dělobuchů ze strany hostů, ale také choreem domácích, na nichž je Sparta označena jako lehká děva.

Na hřišti se rozjela bitva, v níž emoce zabránily hráčům podat vyspělý výkon. Čtyři střely na bránu, z toho dvě z penalt, budiž důkazem.

To vše v době, kdy se mluví (po právu) o ligovém rozpuku. Právě Slavia se Spartou jsou jeho výsadními hybateli. Je nutné, aby bylo počínání kolem derby jen výjimkou, nyní by bylo záhodno najet zpět do vyznačeného směru.

Vlastně není vůbec marné, že ihned přichází šance na záchranu. Střet Sparty s Plzní je rovněž nemálo třaskavý. Viktorka dokonce na čas uzmula pražským gigantům výsadní postavení, ti ji berou za vetřelce na hřišti, kam by neměla patřit. Ona tu však stále je, navíc se po marném startu do sezony zdá silnější a silnější.

Přesto by měly oba mančafty přistoupit na „fotbalovější“ projev. Podmínky k tomu jsou nachystané. Oba týmy hrají ve formě, což Sparta ukázala například v domácím duelu Evropské ligy s Limassolem, Západočeši zase šňůrou dvanácti vítězství, v nichž nasázeli devětatřicet branek a s šestadvaceti trefami jsou nejproduktivnějším celkem ligy. Sparťané jim dýchají na záda zblízka, skórovali pětadvacetkrát.

Navíc tu schází až hmatatelné napětí mezi oběma tábory, které bylo před derby – i na poměry zápasu největšího – nadměrné, nebývalé. Nervy by dnes na Letné nemusely téct hned od první minuty, což by bezesporu přispělo k atraktivitě.

Mezi protivníky rovněž nenajdeme přímou osobní animozitu, jaká funguje například mezi Janem Kuchtou a slávisty či Janem Bořilem a sparťany. David Limberský už zkrátka kroutí důchod v třetiligových Domažlicích…

Snad se tyto předpoklady naplní. Další „produkt“ ve stylu derby není vítán.