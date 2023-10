Třináctiletý profík? Zázračný fotbalový talent debutoval v americké druhé lize

Zatímco se Američané učí milovat fotbal díky působení Messiho v MLS, v tamní druhé lize USL Championship zřejmě roste zázračné dítko pro top světovou čutanou. Nadějný útočník Da'vian Kimbrough zaznamenal debut v profesionální soutěži v pouhých 13 letech! Odkud vzešel tento mexicko-americký supertalent?

Na svůj věk je nesmírně vyspělým hráčem, který si rozumí s balónem. V rychlostních a silových soubojích navíc dokáže často volit správná řešení i kvůli své výšce 180 cm, což ho předurčuje pro velká a vypjatá utkání již nyní. Do utkání USL Championship mezi Sacramentem Republic a Las Vegas Lights za rozhodnutého stavu 2:0 nastoupil Da'vian Jaleel Kimbrough (13) na poslední 3 minuty, čímž dopomohl svému celku k udržení vítězství, ale zároveň se i zapsal do historie kopané.

Ve věku 13 let, 5 měsíců a 13 dní se stal 3. nejmladším profesionálním fotbalistou všech dob! A možná mu dokonce právem náleží 2. příčka. Dřívější debut zažil už jen tožský reprezentant Souleymane Mamam, u kterého dodnes přetrvává podezření ohledně lživého uvedení nižšího věku, a bolivijský záložník Mauricio Baldivieso, jemuž bylo neuvěřitelných 12 let při jeho premiéře v dresu Club Aurora. Nutno podotknout, že oba moc velkou díru do světa nakonec neudělali…

Pokud jde o historické tabulky zámořských fotbalových soutěží, Da'vian Kimbrough se osamostatnil na jejich čele. Již podepsáním první profesionální smlouvy 9. srpna překonal dosavadní rekord Máxima Carriza, který si v rovných 14 letech plácnul s New York City FC. Argentinec se na rozdíl od kalifornského rodáka s mexickými kořeny v mužském fotbale doposud neprosadil a stále hraje rezervní MLS Next Pro, tedy 3. nejvyšší liga v USA, která de facto funguje jako juniorská soutěž.

Talentovaný útočník coby nejmladší debutující hráč v americké profesionální soutěži trumfnul jiného nadějného kanonýra Axela Keie. Tomu bylo v roce 2021 přesně 13 let, 9 měsíců a 9 dní, když se poprvé představil na farmě Real Monarchs v nižší USL. Před měsícem a půl si tohoto Američana původem z Pobřeží slonoviny povolal Real Salt Lake, avšak šanci nakonec žádnou nedostal a stejně jako Carrizo zatím hraje pouze v MLS Next Pro.

Co je ale rodící se hvězda vlastně zač? Kimbrough se narodil v kalifornském Woodlandu v USA, ale má z matčiny strany mexický původ, proto se pyšní dvojím občanstvím. V mládeži hrával za kluby North Bay Elite FC a Woodland SC, v roce 2021 pak přestoupil do akademie Sacramenta. V tamním výběru U13 nastřílel 27 gólů, čímž pomohl týmu ke 30 vítězstvími z celkových 31 zápasů v sezóně. Jde o historicky nejlepší počin v zámořské kopané v rámci této věkové kategorie.

Nejvíce pak na sebe upozornil letos v červnu na Bassevelde U13 Cupu, na kterém působil v roli hostujícího hráče New York Red Bulls Academy. Z turnaje si odnesl celkové vítězství i cenu pro nejužitečnějšího hráče. Za předvedený výkon si vysloužil pozvánku na tréninkový kemp Mexika U16, kde si zatím první start v národním týmu nepřipsal, alespoň se však blíže seznámil s hlavním koučem Albertem Rodríguezem.

Kimbrough stojí na počátku své teprve se rozvíjející kariéry stejně jako Kei nyní nebo Mamam a Baldivieso kdysi, ale má již teď slibně nakročeno k absolutním fotbalovým výšinám. Na mnoha příkladech z minulosti však vidíme, jak někdy zázrační talenti smutně končí, ať už tomu je kvůli obřímu tlaku veřejnosti, špatnému mentálnímu rozpoložení, zanedbané životosprávě či kvůli různým výstřelkům všeho druhu. Bude Kimbroughův příběh odlišný? Potvrdí nálepku supertalentu? A dokáže se vymanit z klasického stereotypu hvězdného fotbalisty?