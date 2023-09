Nejmladší hráči v LM: klenot z Barcy druhý, spekulace o rekordmanovi

Co je víc, než zapsat svoje jméno do nejslavnější fotbalové kroniky. Úterní večer odstartoval další ročník základních skupin Ligy mistrů. Hned v úvodním zápase se zapsal mezi nejmladší hráče v historii LM Lamine Yamal. Šestnáctiletý útočník Barcelony debutoval v duelu proti Antverpám (5:0). Stal se tak druhým nejmladším hráčem miliardářké soutěže. Projděte si top pět nejmladších hráčů v historii Ligy mistrů.

1. místo - Youssoufa Moukoko

Nejmladší hráč v historii LM již od mládí hrál se staršími spoluhráči. V německém St. Pauli v kategorii U13 působil ve věku deseti let. Do Borussie Dortmud přestoupil v roce 2016 a v přeskakování kategorií pokračoval i u žlutočerných. Ve 13 letech hrál za mančaft do sedmnácti let a o rok později dokonce za U19.

V lednu 2020, když mu bylo sotva 15, trénoval s áčkem Dortmundu. Pouhý den po svých 16. narozeninách se Moukoko stal vůbec nejmladším hráčem bundesligy. O pár týdnů později seděl na lavičce ve dvou zápasech Ligy mistrů. Seniorský debut v miliardářské soutěži odehrál proti Zenitu Petrohrad. Jako náhradník naskočil v 58. minutě a překonal tehdejší rekord Celestina Babayara, kterému bylo 16 let a 87 dní. Spekulovalo se ovšem, zda je jeho věk reálný. V Německu se tvrdilo, že byl objeven jeho rodný list. Údajně z roku 2000 se jménem Yousouffa Mohamadou, které bylo přepsáno na Moukoko.