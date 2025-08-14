Změna pořádků ve Spartě? Mladík by proti nebyl, Priske mlžil. Tahouny nahradí…
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Bez pěti chlapů, co do základní jedenáctky patří nebo ji atakují, postaví Brian Priske sestavu, která má v Jerevanu stvrdit postup do play off Konferenční ligy. Výsledek 4:1 dává možnosti experimentovat, takzvaně vytěžit další. A třeba zkusit i netradiční systém…
Nedělní ligový duel se Sigmou dohrávali sparťané v systému, který byl prakticky tabu od podzimu 2022, kdy byla Sparta ponížena v derby na Slavii debaklem 0:4. Tehdy nastoupila se čtyřčlennou defenzivní formací, hned po výprasku přišel kouč Brian Priske s „trojkou vzadu“.
Držel ji také jeho nástupce a kolega Lars Friis, rovněž Priske po třaskavém návratu vsází na tři stopery a dva wingbeky.
Jenže proti Olomouci ho okolnosti dotlačily ke změně. A do duelu v Jerevanu s místním Araratem jde navíc s citelnou personální nouzí mezi středními zadáky. Mimo hru jsou Filip Panák, Jaroslav Zelený i Elias Cobbaut. Navíc Asger Sörensen, jenž sice ve středu v podvečer v Arménii normálně trénoval, má za sebou zdravotní trable.
Proto se nabízí možnost ubrat stopera, hrát „na čtyři“. „Mně určitě čtyřka nevadí,“ pronesl Adam Ševínský, jeden ze stoperů, již jsou k dispozici. „Hrál jsem ji v dorostu, jsem s ní sžitý. Ale u nás je vidět, že v některých fázích vyhovuje týmu spíš trojka,“ upozornil na fakt, že mužstvo má více zažitý druhý styl.
Co na to Priske? Když na tiskovce dostal dotaz na možné varianty, který byl navíc poměrně dlouhý, jen se usmál a prohodil: „Je to možné.“ Víc nedodal, tak už to bývá…
Koho za Kairinena?
Otázkou také bude, jak nahradí Kaana Kairinena, jehož trápí od Olomouce koleno. První volbou se zdá být Magnus Kofod Andersen, jenž v poslední době zažívá nejlepší období ve Spartě. Rozhodně se hlásí o větší vytížení.
„Určitě je jedním z těch, co mohou Kaana nahradit. Je to chytrý záložník,“ ocenil nevysokého Dána, jenž do Prahy přišel v zimě z italské Serie A, Priske. „Dělám každý den vše, co mohu, abych dostal co nejvíce minut a co nejvíce pomohl týmu. Je to na Brianovi, který je placený za to, aby dělal rozhodnutí,“ usmál se Andersen.
Další šance rozhodně přijdou, což se týká také Angela Preaciada. Ekvádorec doléčil sval a je připravený. „Plně,“ prohodil trenér. Náhradu však musí najít za Veljka Birmančeviče, jenž v neděli dostal ostrou ránu do hlavy. Nachystán je střelec Albion Rrahmani, jenž zaujal i na středečním tréninku. Postavil si míč za úroveň brankové čáry, přesto ho placírkou poslal do sítě, takovou dal míči rotaci.
V prvním utkání neskóroval, odkopal půlhodinu, nyní dozajista plánuje navázat na bilanci posledních dnů, v pěti duelech se trefil čtyřikrát.
Předpokládaná sestava Sparty:
Vindahl - Uchenna, Sörensen, Ševínský - Preciado, Sadílek, Andersen, Suchomel - Rrahmani, Kuchta, Haraslín