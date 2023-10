Fotbalisté po kolapsu: konec kariéry i poškozený mozek. Jen Eriksen je zpět

Naštěstí se lékařům povedlo 28letého brankáře zachránit a už v sanitce při převozu do nemocnice byl při vědomí. „Etienne pokračuje v rekonvalescenci a věříme, že v následujících dnech se zotaví. Přejeme jemu i jeho blízkým hodně síly a doufáme, že jej v klubu zase brzy uvidíme,“ zaznělo na sociálních sítích RKC Waalwijk. Vaessen za žlutomodré jen v první či druhé lize dosud odchytal 180 zápasů a patří mezi nejvěrnější klubisty této skromné organizace.

30. září 2023 – nizozemská liga: Waalwijk vs. Ajax

Christian Eriksen

12. června 2021 – EURO: Dánsko vs. Finsko

Dánův případ byl možná tím nejsledovanějším kolapsem fotbalových dějin, protože se stal přímo na EURO při skandinávském duelu s Finskem.

Běžela 43. minuta, když se dánská hvězda Interu Milán sesunula u postranní čáry k zemi, když na ni zrovna letěl míč z outu a nastal boj o sekundy. Spoluhráči kolem kapitána vytvořili kolečko, aby zakryli výhled na oživování svého parťáka. Ke hřišti mezitím seběhla z ochozů i Eriksenova partnerka, kterou se snažili utěšit Kasper Schmeichel či Simon Kjaer. Minuty, kdy byl jeden z nejlepších Dánů současnosti v péči lékařů na trávníku, se vlekly šíleně dlouho. Rezultát byl ale pozitivní.

Eriksen je totiž jeden případ z mála, kdy se po srdeční zástavě a delší rekonvalescenci fotbalista vrátil na tu nejvyšší úroveň. Jen to nesmělo být v Itálii kvůli kardioverter-defibrilátoru, který hlídá srdeční arytmii. S takovým přístrojem se totiž v Serii A hrát nesmí a právě takovou mašinku lékaři Eriksenovi voperovali.

Mnozí by možná přemýšleli o konci kariéry, ale Eriksen se rozhodl pokračovat. Že nadále umí, dokazuje v Premier League, kde mu po incidentu jako první dal šanci Brentford, krátce na to se však přesunul za lepším do Manchesteru United, kde nastupuje dodnes.