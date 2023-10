Smrtelná hrůza jménem Taxis: Zuří Kalousek i Novotný

Velký Taxisův příkop. Tři slova, ze kterých mrazí. Nejobávanější překážka prestižního dostihu Velká pardubická o víkendu opět dostála své pověsti, když vyřadila z věhlasné akce hned několik závodníků. Devítiletý ryzák Stuke navíc kolizi nepřežil, žokeje Martina Lišku museli pro změnu oživovat. Ke kontroverzní překážce se po nejnovější katastrofě vyjádřili třeba Miroslav Kalousek (62) nebo Pavel Novotný (42).

Týrání zvířat. Přesně tak reagují osobnosti napříč Českem na obávanou překážku jménem Velký Taxisův příkop. Kontroverzní úsek si totiž během 133. ročníku Velké pardubické vyžádal život závodního koně Stukea, který si měl podle prohlášení Dostihového závodiště Pardubice (DZP) srazit vaz. Nechybělo mnoho a o život mohl přijít i Martin Liška! Lékařům se však podařilo žokeje oživit. Po hrůzném incidentu, který z dostihu vyřadil téměř polovinu startovního pole, se k celé situaci vyjádřily některé přední české osobnosti.

Jako například bývalý politik a ministr financí Miroslav Kalousek, který si na sociální síti nebral servítky. „Dnešní Velká pardubická. Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata? Asi dostanu vynadáno, ale podle mě je to odsouzeníhodné týrání,“ napsal na sociální síti X (dříve twitteru) k fotce, která zachycuje hromadný pád. To ale z jeho strany nebylo vše. „Naprosto fér by naopak bylo, kdyby Taxisův příkop skákal Babiš na Váňovi,“ rýpl si do dostihové legendy v souvislosti s Váňovou podporou šéfa hnutí ANO.

Kriticky se k „Taxisu“ vyjádřil i starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Jsem sportovní fanoušek, také jsem u TV vzrušen před Taxisem. Rád jsem v Pardubicích s rodinou. Ale je čas, ne?“ lamentoval Novotný na sociální síti X a pokračoval. „Překážka, po té pokračuje z 18 jezdců 10. Leží tam mrtvý kůň, co předtím smetl další. Jednoho žokeje tam oživují. To za to nestojí. Přestává to být (televizní) zábava,“ dodal.

Našli se ale i tací, kterým hrůzostrašná scéna nezkazila celkový zážitek ze sportovní akce. Třeba ministr zemědělství Marek Výborný (47), který považuje účast na Velké pardubické za příjemně strávené odpoledne. „133. Velká pardubická steeplechase. Krásné a napínavé odpoledne – oslava dostihového sportu u nás. Blahopřeji vítěznému Janu Faltejskovi se Sacamirem a všem dalším úspěšným jezdcům a koním celého odpoledne,“ pochvaloval si Výborný na sociální síti u série fotek.

Příspěvek ale vyvolal vlnu nevole. „A co ten uhynulý kůň, ty hovado?“ soptila jedna z uživatelek. „Vy oslavujete smrt koně? Jaké krásné odpoledne, když tam zemřel kůň? Úplně nesmyslně? Je to zhůvěřilá zábava Čechů,“ psal další uživatel. Tragický moment se tak zaručil o to, že se na letošní Velkou pardubickou bude ještě dlouho vzpomínat, ale rozhodně ne v dobrém.