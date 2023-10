Stromský popsal hrůzu na Taxisu: Proč jedete všichni na prostředek?!

V letošním ročníku útočil Marek Stromský se Starem (MPL Racing CZ) ve finiši na vítězství, nakonec skončili třetí. Pro žokeje to byla jubilejní dvacátá Velká pardubická, pohár za třetí místo s početným fanklubem z rodných Štěpánkovic náležitě oslavil.

Na Taxis jste se Starem najížděli zezadu a poslední, měl jste přehled, co se stalo?

„Divím se. Chtěl jsem jet na prostředek, myslel jsem si, že si to kluci rozvrhnou, protože Taxis je široký dost. Překvapilo mě, že jeli všichni na prostředek, tak jsem jel napravo a měl jsem tam volno. Ostatním se to nevyplatilo, protože byli uprostřed a tam byla skrumáž. A bohužel, stalo se, co se stalo. Všimnul jsem si pak jen, že Martin (Liška) zůstal ležet, snad bude v pořádku.“

V nájezdu na Taxis zakřižoval Stuke, kterého jste na začátku sezony jezdil. Před Velkou jste ho považoval za jednoho z tajných favoritů. Je to tak?

„Strašně dobrý kůň, dává skvělé výkony. Říkal jsem si, že ho berou horkou jehlou, překážky jsme začali zjara, šel dobře dvě trojky, pak hned dostal těžký dostih, dvakrát chyboval. Myslel jsem, že to letos na Velkou nebude. Ale poslední kvalifikaci zaběhl dobře. Umí akceptovat tempo a má i konec, strašně dobrý kůň.“

Pro vás se dostih vyvíjel jak?

„Super, i když to bylo trochu napínavé, protože prázdní koně se nám tam pletli. Měl jsem spíš strach, aby nepřišla kolize, aby nás nevytáhnul prázdný kůň. Star super skákal. Vyhnuli jsme se kolizím, dával jsem si na to pozor. Ve finiši už jsem chvíli věřil, že to vyjde, ale přišli lepší koně. Já si to užívám, třetí místo je krásné a Star podal super výkon.“

Žádný další problém, kromě volných koní?

„Všechno v pohodě, chybu neudělal. Když jsme šli na trávu, věřil jsem mu. Trošku došly síly, ale jak říkám, vítězný Sacamiro ukazoval celý rok, že to umí na měkku i na tvrdu. Porazili nás dobří koně. Já jsem spokojený.“

Ve finiši to chvíli vypadalo, že byste mohli vítězství urvat. Věřil jste?

„No, už jsem to tlačil a přibližoval očima, ale takový je život, beru to. Užil jsem si Velkou. Kdybych vyhrál, tak jsem chtěl končit. Takhle budu asi muset jezdit jako pan Váňa do sedmdesáti.“ (usmívá se)

Sacamiro byl první favorit, potvrdil třídu a kvalitu?

„Ano. Když se vyhnete kolizím, tak ukazuje, že to umí. Univerzál kůň, to bylo skoro jasné.“

Co jste říkal na žokeje Jana Faltejska, který i s pochroumaným ramenem odjezdil šest dostihů a tři z nich, včetně Velké pardubické, vyhrál?

„Honza je robocop! Každý druhý by to vzdal, on je borec v tomto. Pokud to jen trochu jde, tak na koně sedne a jede. Klobouk dolů před ním.“