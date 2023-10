Strach o žokeje Lišku. Trenérka Kabelková si oddechla: Je v pořádku!

Martin Liška nebyl s Arganem v hromadné kolizi, spadnul z něj až po doskoku. Říkal, co se na Taxisu stalo?

„Moc si nepamatuje. Balancoval, přepadl dozadu a to je vždycky blbé. Spadnete na hlavu nekoordinovaně, v tomto byl problém.“

Argano lehce škobrtnul o překážku, rozhodilo je to?

„Marťas říkal, že mu skočil trošku šikmo a už to nedoletěl. Já si to ještě nepouštěla, byla jsem v práci a jsem nějaká marod. Zatím na to nemám ani chuť, potřebuju se vyléčit. Dost mě to sejmulo.“

Vašim koním se dařilo, Talent byl s Pavlem Složilem druhý, Star s Markem Stromským třetí. Co na výsledek říkáte?

„První a druhé místo by bylo rozhodně lepší, to samozřejmě. (usmívá se) Ale na takhle malou centrálu, nízký počet koní a s dvanáctiletýma dědkama, když to tak řeknu, je to pěkný výsledek.“

Oba jsou po dostihu v pořádku?

„Ano, jsou.“

Dopředu jste říkala, že připravení jste dobře, ale bude potřeba štěstí. To se potvrdilo, je to tak?

„Ano, byli jsme s žokeji domluvení, že oba půjdou zezadu. Takže jsem si říkala, že když budou mít přehled, tak si dají bacha a vyhnou se karambolům. Věřila jsem, že oba dojdou a ukážou na trávě, co v nich je. Jenom bylo nepříjemné, že jsem se střídavě koukala na koně a na Martina Lišku, jestli po pádu vstává. To bylo nepříjemné.“

Ani Talent se Složilem nebyli od hromadného karambolu na Taxisu daleko, trnula jste?

„Samozřejmě, když je takový velký karambol a zůstanou tam ležet, tak i ti vzadu musí mít notnou dávku štěstí.“

Sama jste říkala, že dvanáctiletí Talent a Star jsou dědci. Budou pokračovat i dál?

„Uvidíme, co si sami řeknou. Necháme je odpočinout, pak to vyhodnotíme. Zatím je to oba baví, být druhý a třetí ve Velké vůbec není špatné. Já bych byla za to s nimi ještě rok zkusit. Ale musíme to vyhodnotit, samozřejmě i majitel Stara (stáj MPL Racing CZ) si k tomu něco řekne. Když mi ho svěřoval do tréninku, říkal, že to je jeho poslední šance. Tak nevím, jestli s ním už nemá důchodové úmysly, o tom jsme se, upřímně, v neděli nebavili. Musela jsem zajistit odvoz Martina (Lišky), koní, o vše se postarat.“

Star se proti dřívějším startům hodně skokově srovnal, což je práce i Martina Lišky, který ho v tréninku jezdí. Souhlasí?

„Jo, jo, má velkou zásluhu. Dali jsme mu hodně práce, kopce i vodní pás, má sílu. Star se srovnal psychicky, nedělá chyby z rozrušení, když je takový hektický. Mám radost.“

Ve finiši jste zůstali společně se Sacamirem. Věřila jste, že by to vyjít mohlo?

„Samozřejmě jsem si to přála, ale Sacamiro je mladší a Talentovi tahle půda příliš nevyhovuje. Být pevnější, popasoval by se s tím lépe. Ale jestli by to stačilo, to nevím. Sacamiro je opravdu vynikající, klobouk dolů. Nemyslím, že by ho mohl někdo teď ohrozit.“