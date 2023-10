Smrt koně na Taxisu, vážně zraněný žokej. Stuke vybočil a přišla pohroma

Jedním z postižených byl obhájce vítězství Mr Spex s irským jezdcem Patrickem Mullinsem, který si nejprve ulevil několika sprostými slovy a potom situaci komentoval: „Měl jsem skvělou pozici a pak, těsně před překážkou, kůň zabočil přímo před nás doleva. Můj kůň neměl šanci se odrazit. Myslím, že je OK. Jsem moc zklamaný, ale jsem rád, že koni nic není. Je to o štěstí, potřebujete trochu štěstí.“

Štěstí se letos k Mr Spexovi obrátilo zády. Naopak šťastná muška poletovala okolo Jaroslava Myšky s Kaiserwalzerem. „Měl jsem namále, kůň se mi lekl, byl tam stín, hodně přibrzdil, skočili jsme na hranu, ale naštěstí jsme se z toho vyhrabali. S tím stínem je to nepříjemný, ale k tomu už se nebudu vyjadřovat, dříve jsem na to upozorňoval,“ řekl Myška.

Váňa: Nezkušený kůň a jezdec je pak vymalovaný

Obecné pravidlo Velkého Taxisova příkopu říká, že se musí jet rychle, kůň nemá skákat za jiným koněm a má na skok vidět, což potvrdil i Jan Faltejsek: „Důležité je cválat sám a mít okolo sebe dost místa, což se mi podařilo.“

Dalším přímým účastníkem byl Jakub Kocman v sedle Zatara. „Francouz se Stukem šel zepředu, nezná to a kůň mu bočil na poslední chvíli. Taxis se musí skákat proti lesu, jinak se koně zabrzdí a skáče se do příkopu. Já dostal štosa, rána, to neusedíte. Za mnou se svezli koně doleva s nima, neměli kam skákat. Na Taxis musíte rovně a kolmo, ne do šikma.“

Rekordman Velké pardubické Josef Váňa přidal i svůj pohled. „Moc jsme neviděli, ale Stuke začal bočit a udělal tam hrůzu. Nezkušený kůň. Jezdec je pak vymalovaný. S tím se pak nedá nic dělat. Když nějaký kůň udělá takový zmatek, tak je to průser.“

Na Taxisu, nedaleko od karambolu, skončila pouť i jednoho ze spolufavoritů, ambiciózního ryzáka Argana. V tomto případě se kůň vrátil bez problémů do stáje, ale žokej Martin Liška byl převezen do nemocnice, již na dráze ho lékaři museli rozdýchávat. Majitel Argana Marek Šimák byl bílý jako stěna.

„Kůň se vrátil, ale bohužel nevím, co je s Martinem.“

Za pár minut manželka sdělovala, že byl odvezen do nemocnice.