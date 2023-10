Hokejový svět v slzách: Reprezentant Dalgic (†25) podlehl zákeřné nemoci

O víkendu z Německa dorazila velmi smutná zpráva. Ve věku pouhých 25 let odešel do hokejového nebe brankář Jan Dalgic, který bojoval s agresivní chorobou. V sobotu ráno ale bohužel svůj boj o život prohrál.

O skonu mladého brankáře informoval na svých sociálních sítích klub z Hannoveru, jehož barvy hájil Jan během svých posledních dvou sezón.

„Vážení fanoušci Indiánů, máme smutnou povinnost vám oznámit, že dnes v časných ranních hodinách zemřel náš kamarád a spoluhráč Jan Dalgic,“ stojí ve zdrujícím oznámení s odkazem na solidaritu, která se strhla poté, co vyšlo najevo, že mladý sportovec bojuje s rakovinou mozku.

Lidé totiž v rámci akce »Save of his life« (v překladu záchrana jeho života) začali vybírat peníze, aby mohli bývalému hokejovému reprezentantovi finančně ulevit a dopřát co nejkvalitnější lékařskou péči.

„Bohužel se mu nepodařilo zvítězit v boji s přesilou soupeře. Upřímnou soustrast vyjadřujeme jeho rodině, která se o něj tak obětavě starala. Přejeme jim hodně sil,“ napsal klub, který neskrýval své zděšení nad tím, jak mladého člověka připravila zákeřná choroba o život. „Indiáni truchlí nad ztrátou výjimečného člověka a jsou zdrceni pocitem nespravedlnosti, která tak mladého člověka vytrhne ze života, jenž teprve začal.“

Dalgic během své kariéry oblékal dres Kolína, Rostocku nebo právě zmíněného Hannoveru. Kromě toho byl také mládežnickým reprezentantem.