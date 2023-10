Strach v rodině hokejového šampiona Výborného: Manželce šlo o život!

Z takových případů se člověku sevře hrdlo. Irena Výborná (48), manželka zlatého hokejového hocha Davida (48), se zničehonic ocitla v ohrožení života. Do nemocnice přijela za minutu dvanáct…

Choť bývalého šikovného útočníka, který se stal pětkrát mistrem světa a je jednou z živoucích legend Sparty, znenadání postihlo poněkud raritní onemocnění – těžký zánět hrtanové příklopky (epiglotitida).

Chybělo málo a mohla se udusit! Paní Výborná ještě v sobotu fandila při florbale dceři Denise (16). Cítila se výborně, ale… „V noci mě začalo bolet v krku, teplota, zimnice, říkala jsem si, že na mě leze nějaká chřipka,“ popsala Irena Blesku první příznaky.

Neděli proto proležela v posteli vily v pražských Ďáblicích. Jenže hrdlo ženy, kterou David miluje už přes třicet let, se povážlivě zhoršovalo. V noci na pondělí nemohla pít ani polykat. Proto ještě za svítání odjela do Fakultní nemocnice Bulovka. Primář ORL MUDr. Tomáš Podlešák nařídil okamžitou hospitalizaci!

Byl to šok!

Medicínská praxe zná i případ, kdy pacient s epiglotitidou měl příklopku oteklou natolik, že náhle zkolaboval na schodech před pohotovostí – a přes veškerou péči zdravotníků zemřel kvůli postižení mozku z nedostatku kyslíku.

„Byl to šok, že něco takového vůbec existuje,“ řekla do telefonu Výborná, která dostala antibiotika přímo do žíly a kortikoidy jako nášup. „Člověk si uvědomí, jak je život křehký. A to během minuty…“

Strašně rychlé

Matka dvou dětí – kromě Denisy ještě syna Michala (23) – tak může paradoxně za záchranu života děkovat obrovské bolesti, která ji donutila vyhledat lékaře, a hlavně personálu na Bulovce. „Bylo to strašně rychlé: V sobotu jsem odjela na turnaj a v pondělí mi řekli, že to bylo o fous,“ vydechla si Irena. „Pan primář i sestřičky jsou úžasní, jsem jim moc vděčná. Díky nim to snáším trochu líp.“