Překvapivé bydlení šampionky Kuzminové: Na luxus si nepotrpí!

Svým prohlášením, že se závodně vrací do světa biatlonu, šokovala celé Slovensko. Anastasia Kuzminová (39) se tak po čtyřech letech vrací na startovní čáru ze sportovního důchodu. Kde ho trávila? Právě to vás dost možná překvapí.

Když toho sportovec ve své branži dokáže opravdu mnoho, tak nějak se očekává, že žije v přepychové vile s několika patry a všemi možnými vymoženostmi. V případě slovenské biatlonové hvězdy Anastasie Kuzminová to ale tak úplně neplatí.

Jak ukazuje slovenský portál Šport24, trojnásobné držitelce olympijského zlata nejde o nejluxusnější vychytávky, ale především o to, aby se doma cítila dobře. Svým sledujícím na instagramu pak pravidelně nechává nahlédnout nejen do interiéru jejího rodinného domu ve slovenské obci Selce, která se nachází nedaleko Banské Bystrice, ale i do jeho okolí, které tvoří krásná zahrada. Vevnitř má Kuzminová například modrobílá, keramická kamna. Společně tam žije se svým manželem Danielem a dětmi Jelisejem s Olivií. Mimo to vlastní ještě dva byty v Bratislavě. Konkrétně v městské části Petržalka.

Kuzminová se rozhodla pro návrat do světa biatlonu poté, co poslední čtyři roky pracovala s mládeží. „Udržovala jsem se v kondici, aby se za mnou mladí mohli potáhnout a delší dobu se mi v hlavě objevovala myšlenka, jestli bych na to zase měla. Mám za sebou víc návratů, ale tenhle bude jiný a opravdu náročný,“ citoval web iSport.cz Kuzminovou, která se představí na lednovém mistrovství Evropy v Osrblie.