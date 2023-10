Růžička se zabydluje v Bratislavě: Romantika s Maruškou!

Slavný kouč a někdejší kapitán české reprezentace má pořádně napilno! Přestože se bezprostředně po upsání Slovanu musel obejít bez opory svých nejbližších, o tomto víkendu si ji užil naplno. Vladimír Růžička (60) si duely proti Popradu a Novým Zámkům proložil romantickou procházkou po městě se svou ženou Marií (34) a dcerou Lejlou (6). Kam přesně zavítali?

Ze Slovanu do Slovanu – i tak by se daly v rychlosti popsat náhlé změny v bohaté kariéře zkušeného českého hokejového kouče. Po krátkém angažmá v druholigovém Ústí nad Labem usedl na trenérskou lavičku na nejprestižnější slovenské adrese. S klubem HC Slovan Bratislava podepsal smlouvu do konce sezóny a stal se tak šéfem ostřílených borců, jako je například Chris Brown (32), Jared Coreau (31), Brendan Ranford (31) nebo Samuel Takáč (31).

Bývalý hokejový útočník Vladimír Růžička (60) se však v hlavní městě našich sousedů minimálně zpočátku musel obejít bez opory svých nejbližších. Alespoň to tedy platilo do uplynulého víkendu, kdy ho v Bratislavě navštívila jeho současná manželka Marie (34) s roztomilou dcerou Lejlou (6).

Prodlevu mezi zápasy „Belasích“ proti celkům HK Poprad (vítězství 7:2) a HC MIKRON Nové Zámky (prohra 2:1) si totiž zpestřil krásnými chvílemi se svými milovanými holkami, pro které nachystal speciální sobotní program s návštěvou jedné z nejkrásnějších památek ve slovenské metropoli. „Zdravím vás všechny. Jsem s rodinou na Bratislavském hradě, je tu krásné,“ vzkázal Růžička fanouškům ve videu na sociálních sítích, k čemuž následně ještě připojil pár společných snímků z hradního nádvoří.