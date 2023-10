Soudný den pro kouče nároďáku Šilhavého: Lpí na šesti milionech?

Na 17. říjen připadá Mezinárodní den boje proti chudobě. Už se to tak sešlo, že strahovská vláda bude dnes projednávat fotbalově chudý projev nároďáku a osud šéftrenéra Jaroslava Šilhavého (61).

No, a jelikož jsou i v české kopané peníze až na prvním místě, půjde zároveň o zchudlou svazovou pokladnu. O výdaj v souvislosti s kontraktem kouče. Při nedělní umolousané výhře gólem z penalty nad outsiderem z Faerů (1:0) v kvalifikaci ME 2024 Šilhavý nervózně podupával u lajny a posmrkával do kapesníku.

Po utkání rozhodně nevypadal jako muž z reklamy na zdravou výživu, nicméně na otázku: „Máte energii nadále trénovat?“ odpověděl: „Mám samozřejmě smlouvu. Do té doby, než výkonný výbor neřekne, že končím, musím mužstvo připravovat.“

Sám to nezabalí

Nemusel by, kdyby sám rezignoval, jenže to neudělá, a v tom je právě jádro pudla. Pokud ho Výkonný výbor odvolá, bude muset trenérovi a realizačnímu týmu vyplatit odstupné cirka 6,3 milionu korun, ačkoliv jejich kontrakty platí (v případě nepostupu) jen do konce kvalifikace, což jsou už jen dva zápasy. Šilhavý má pověst gentlemana, teď v něm ovšem kritici a kverulanti vidí »vyžírku«, který se upnul k bankovkám…