Nostalgie u Hamšíků: Starou Felicii nahradilo luxusní Ferrari

Michaela, sestra slavného slovenského fotbalisty Marka Hamšíka, se momentálně nachází na Slovensku, kde tráví volný čas s rodinou. V luxusní vile svého movitého bratra se nostalgicky vrátila do doby dětských let. Na svém Instagramu totiž vzpomínala, jak s Markem dříve pózovaly u jejich staré škodovky, kterou nyní nahradilo luxusní Ferrari.

Sourozenci Hamšíkovi měli odjakživa sportovní vlohy, jenže jejich dětství nebylo ani zdaleka tak růžové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zatímco bývalý kapitán slovenské reprezentace Marek Hamšík kouzlil s míčem na noze již v útlém věku, jeho sestra Míša si pro změnu vybrala házenou. Jedinou zábranou na jejich cestě za sportovními a životními sny však byla napjatá finanční situace rodičů, která nebyla vůbec jednoduchá.

Jejich otec Richard totiž musel prodat svou starou Škodu Felicii, aby mohl zafinancovat synův klíčový přestup do Slovanu Bratislava. Tohoto rozhodnutí ale nemusí hlava rodiny vůbec litovat, neboť se ukázalo jako více než správné. „Je pravda, že jsme museli prodat i auto. Jak už jsem ale řekla, Marek měl svůj sen a my jsme dělali všechno proto, abychom mu ho pomohli splnit. Nakonec si ho splnil sám, my jsme mu k tomu jen dopomohli,“ potvrdila pravdivost pohádkového příběhu maminka Renáta Hamšíková.

„Naše dcera se z Markova úspěchu a kariérního růstu vždy velmi těšila. Miška je také sportovní typ, hrávala házenou. Vždy se uměli navzájem podporovat, nikdy si nic nezáviděli a naopak se neustále podporovali ve svých snech,“ popsala nadstandardní sourozenecké vztahy mezi bratrem a sestrou, která mu vždy byla dobrou oporou za každé situace.

Míša má tři syny se svým uruguayským manželem Walterem Garganoem, tedy s bývalým Markovým spoluhráčem z věhlasné Neapole, se kterým v současné době žije v jeho domovině. Nyní ale tráví dovolenou i se svými dětmi na Slovensku v bratrově přepychové vile, kde si užívají společné chvíle plné nostalgie. Na Instagramu pak dohromady zavzpomínali na „zlaté časy“ z jejich dětství.

„Teď a předtím, mnoho věcí se změnilo, ale my jsme pořád stejní. Miluji tě, bratříčku,“ napsala láskyplně ke svému videu na Instagramu. Na něm nejprve oba pózují se zmrzlinou před luxusním Ferrari 488 Pista, který si slavný fotbalista pořídil za neuvěřitelných 6,1 milionů korun českých. V tu ránu se obraz obmění a o několik let mladší sourozenecké duo stojí před výše uvedenou Felicií, kterou museli v minulosti jejich rodiče prodat.