Nepříjemnosti pro brazilskou reprezentaci: Neymar opouštěl hřiště v slzách!

Trenérovi brazilské reprezentace přibyly další vrásky. Jeho tým po tragickém výkonu podlehl v kvalifikačním utkání mistrovství světa Uruguayi a na první Argentinu ztrácí už pět bodů. To ale není jediný problém. Hvězdný Neymar (31) si totiž na konci prvního poločasu ošklivě poranil koleno a hřiště opouštěl v slzách.

Celá Neymarova kariéra je lemována zraněními, která mu nikdy nedovolila naplno využít svůj potenciál. Od přestupu do saúdskoarabského týmu Al-Hilal se mu však zdravotní komplikace vyhýbaly. To se ale změnilo, když si rodák ze Sao Paula oblékl v úterý večer reprezentační dres.

V něm nastoupil do kvalifikačního utkání proti Uruguayi, kde byl jeho tým mírným favoritem. Na hřišti ale vypadalo všechno úplně jinak a Brazílie na svého protivníka vůbec nestačila. Neymar se navíc hořkého konce ani nedočkal.

V prvním poločase se totiž pokusil obejít jednoho z obránců, když najednou ucítil bolest v levém koleni. Okamžitě se mu dostalo lékařské pomoci, ale konec v zápase byl nevyhnutelný. Pro brazilskou superhvězdu musela na hřiště nosítka a následně vozík, který ho dopravil do šaten. Neymar byl z celé situace evidentně zdrcený a kromě naštvaných úderů do země byly vidět také slzy.

Co přesně se Neymarovi stalo a jak dlouho bude mimo hru, zatím není jasné. K incidentu se ale vyjádřil sportovní lékař Brian Sutterer a pokud by měl pravdu, fotbalový kouzelník by si poležel několik měsíců.

„Vypadá to, jako by si Neymar přetrhl zkřížený vaz. Všimněte si, že se holenní kost posouvá dopředu a pak pruží zpět. Téměř vždy to znamená zranění ACL,“ vystrašil zaměstnavatele hvězdného křídelníka.

Brazílie bez Neymara nakonec prohrála 2:0 a byla to pro ni první kvalifikační porážka od roku 2015, kdy podlehla Chile. Uruguay se tak postarala o ukončení třiceti sedmi zápasové brazilské neporazitelnosti.