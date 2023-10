V létě odmítl rekordní částku, ale teď... Saúdové znova vábí Messiho!

Jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie Lionel Messi (36) v zámoří neprožívá nejradostnější chvíle. Kvůli zranění vynechal pět utkání a jeho absence zapříčinila to, že Inter Miami se do vyzařovací části nepodívá. I proto se nyní spekuluje o tom, že by argentinský ostrostřelec mohl zamířit na hostování.

Argentinská superhvězda se toto léto upsala Interu Miami, který působí v nejvyšší americké soutěži. Tam přešel z francouzského klubu Paris Saint-Germain, kde strávil dvě sezóny. Od začátku jeho působení v MLS byl Messi v ráži. V úvodních jedenácti zápasech dal jedenáct gólů a ve Spojených státech se stal okamžitě sportovcem číslo jedna.

Poté ho však zastavilo zranění a nyní je jasné, že tým, jehož spolumajitelem je fotbalová legenda David Beckham, fanoušci v play-off neuvidí. To je však výborná zpráva pro týmy ze Saúdské Arábie. Hlavní část v USA totiž za dva týdny končí a začátek další sezóny je plánovaný až na únor příštího roku, což by znamenalo, že by si argentinský virtuos čtyři měsíce nezahrál.

Podle novináře Rudyho Galettiho tak veřejný investiční fond Saúdské Arábie připravuje Messiho příchod na hostování, i přes to, že v létě odmítl tým Al-Hilal, který mu nabídl plat čtyři sta milionů eur ročně. Ti následně podepsali jeho bývalého spoluhráče Neymara.

Galetti také tvrdí, že se momentálně řeší podrobnosti a k vývoji by mělo dojít brzy. Hlavní motivací Saudi Pro League, pro příchod Messiho, by bylo obnovení jeho legendární rivality s Cristianem Ronaldem, který v této lize hraje za tým Al Nassr.

O dočasném příchodu mistra světa z roku 2022 údajně spekuluje také jeho bývalý tým Barcelona, ve kterém působil od dětství a pro fanoušky katalánského týmu se v průběhu let stal fotbalovým bohem. Žádná oficiální nabídka však zatím nebyla předložena.