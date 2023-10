Hororové drama hvězdného fotbalisty Liverpoolu Alexandera-Arnolda: O vlásek unikl smrti!

Babet. Přesně tak se jmenuje bouře, která si v posledních dnech vyžádala ve Velké Británii už několik životů. O něj přitom mohla přijít i fotbalová hvězda Liverpoolu Trent Alexander-Arnold (25)! Co přesně se stalo?

Chybělo pár metrů a ve světě sportu mohlo dojít k obrovské tragédii. Trent Alexander-Arnold, hvězdná defenzivní opora fotbalového Liverpoolu, měl totiž štěstí v neštěstí. Během pátečního rána jel ve svém černém Land Roveru kousek od města Knutsford, když v tom vlivem větru, který dosahoval rychlosti až 112 kilometrů v hodině, spadl půltunový sloup elektrického vedení!

Naštěstí pro anglického reprezentanta jen několik metrů od jeho vozu, jehož cena přesahuje dva a půl milionu korun. V momentě, kdy dvanáctimetrový sloup padal, Alexander-Arnold prudce zabrzdil a strhl volant, načež narazil do BMW. Jako zázrakem se ani jednomu řidiči nic nestalo.

„Vítr byl tak silný, že najednou ten sloup vyvrátil. Bylo to opravdu děsivé. Někdo mohl snadno přijít o život," citoval britský deník The Sun nejmenovaný zdroj. „Jaká je pravděpodobnost, že se stane něco takového? Alexander-Arnold si musí připadat, jako by ošálil smrt. Stačilo, aby tama jel o pár vteřin později a sloup mu mohl proletět čelním sklem jeho auta," dodal. Na místo byla poté přivolána policie a v okolí byl vypnut elektrický proud.