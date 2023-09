Fotbalový šéf Rubiales: Kvůli polibku prodává nemovitost za desítky milionů!

Luis Rubiales (46) prožívá velice turbulentní období. Stačil totiž moment ve víru euforie, aby přišel o svou funkci fotbalového bosse Španělska. Nyní vyplula na veřejnost další nepříjemnost. Kvůli soudním tahanicím musí prodat svůj přepychový byt v hodnotě desítek milionů korun!

Až čtyři roky za mřížemi. Takový trest může dostat od soudu bývalý prezident španělského fotbalu Luis Rubiales za to, že během slavnostního ceremoniálu po finále ženského MS políbil na rty fotbalistku Jenni Hermosovou (33). Ta na něj podala začátkem září trestní oznámení kvůli sexuálnímu napadení a nátlaku. Kvůli soudní tahanici nyní musel Rubiales učinit těžké rozhodnutí.

Podle britského deníku The Sun se rozhodl dát do prodeje svůj luxusní byt v Madridu, jehož cena má být téměř 30 milionů korun! Součástí luxusní nemovitosti mají být dvě ložnice, bazén nebo podlahové vytápění. Španělský deník La Vanguardia uvedl, že Rubiales koupil mezonetový byt před rokem za necelých 27 milionů korun. Prodejem by mu tak měly do kapsy přibýt tři miliony.

Nejedná se pouze o soudní spor s Hermosovou, kvůli kterému Rubiales finančně krvácí. Podle deníku El Mundo musí své bývalé manželce, se kterou se rozvedl v roce 2013, platit dohromady necelých 60 tisíc měsíčně na jejich tři dcery. Právě ony měly klíčovou roli v Rubialesově rezignaci. Prý mu řekli, aby se soustředil na svou důstojnost. Sám vlivný hříšník sdělil, že ve funkci nemůže pokračovat, nicméně dodal, že bylo o něm řečeno mnoho nepravd. Zároveň se nemůže k Hermosové přiblížit na 200 metrů ani ji kontaktovat.

Mezitím podepsalo celkem 39 fotbalistek, včetně jednadvaceti současných mistryň světa, dopis, ve kterém požadují další změny ve vedení španělského fotbalu. „Provedené změny nestačí k tomu, aby se hráčky cítily bezpečně, kde jsou ženy respektovány, kde existuje podpora ženského fotbalu a kde můžeme maximálně využít svůj potenciál,“ píše se v dopise. „Jsme pevně přesvědčeny, že razantní změny na vedoucích pozicích v RFEF (Španělská fotbalová asociace) jsou nutné. Konkrétně v oblasti ženského fotbalu,“ doplnily. Rubialese tak polibkový skandál stál už luxusní byt a pracovní místo. Bude ho stát i svobodu?